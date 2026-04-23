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Estadística del INE

Zamara, Zeus o Zurabi: estos son los nombres más extraños en Córdoba

El padrón de Córdoba registra una mínima presencia de nombres como Zamara, Yamalai, Zoila, Zeus, Zurabi y Yassin

Ambiente en el entorno de la Mezquita-Catedral.

Ambiente en el entorno de la Mezquita-Catedral. / Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

En Córdoba siguen mandando los clásicos —María, Carmen, Antonio o Manuel—, pero la estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE) también deja un rincón curioso: el de los nombres que apenas aparecen en el padrón. Son casos residuales, casi anecdóticos, pero sirven para completar el retrato de cómo se llama la provincia más allá de los nombres de toda la vida.

Según la última publicación del INE por provincias, en Córdoba hay nombres cuya presencia es mínima: apenas cinco personas los llevan en toda la provincia. Es decir, están en el extremo opuesto de los nombres más frecuentes, que se cuentan por miles.

Niños jugando en la Ciudad de los Niños.

Niños jugando en la Ciudad de los Niños. / Manuel Murillo

Los nombres menos frecuentes en Córdoba

En el listado destacan Zamara, Yamalai y Zoila, con una incidencia mínima: solo cinco mujeres se llaman así en la provincia.

En el caso de los hombres, ocurre lo mismo con Zeus, Zurabi y Yassin, que aparecen igualmente con cinco registros cada uno.

Una pareja descansa en el entorno de la Mezquita-Catedral.

Una pareja descansa en el entorno de la Mezquita-Catedral. / Manuel Murillo

Más allá de lo llamativo del nombre, el dato refleja sobre todo una idea: Córdoba cambia de nombres con moderación, pero siempre hay excepciones que se salen del carril principal. En una provincia donde los nombres tradicionales siguen dominando por pura acumulación de generaciones, estos casos quedan como rarezas estadísticas.

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