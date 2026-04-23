Vuelve la alta velocidad Córdoba–Málaga: Adif fija el 30 de abril y estos serán los horarios y frecuencias

Han pasado más de tres meses desde aquel fatídico 18 de enero, cuando el accidente de Adamuz dejó 46 víctimas y cortó la conexión de alta velocidad entre Córdoba y Madrid. Aunque el servicio se recuperó un mes después, el desprendimiento de un talud en Álora (Málaga) el 4 de febrero volvió a golpear el mapa ferroviario al dejar sin AVE la conexión con Málaga. Ahora, Adif ha confirmado que la alta velocidad con la capital de la Costa del Sol volverá el próximo 30 de abril. Lo hará, eso sí, con limitaciones de circulación y velocidad mientras continúan los trabajos en la zona afectada. Estas son las fechas, horarios y frecuencias previstas.

Intensos trabajos

Adif ha informado de que el jueves 30 de abril, coincidiendo con el puente de mayo, a partir de las 12.00 horas los trenes volverán a llegar hasta Málaga María Zambrano. La empresa pública subraya la “gran complejidad y magnitud” de la actuación, motivada por el desprendimiento provocado por el tren de borrascas que azotó Andalucía entre finales de enero y mediados de febrero. En concreto, se han movilizado más de 200.000 metros cúbicos de tierra en un espacio reducido y próximo a una línea de alta tensión.

Obras en el talud de Álora. / ÁLEX ZEA

Según explica Adif, en una primera fase se realizó un análisis técnico que llevó a suprimir buena parte de la infraestructura que aún permanecía en pie. A partir de ahí se diseñó un plan por fases, condicionado por las limitaciones del terreno. Tras la adecuación del área y la reposición del muro, se han restituido las instalaciones ferroviarias afectadas, como catenaria, vías y desvíos, además de equipos de señalización y de regulación del tráfico.

Aunque la obra ha acumulado retrasos —inicialmente se esperaba que concluyera en marzo—, Adif recalca que en el operativo han intervenido 25 máquinas y 75 personas, trabajando las 24 horas del día. Hasta ahora, Renfe ha sido la única operadora que ha mantenido la conexión con Málaga desde Córdoba, aunque con transbordo en autobús en Antequera.

Frecuencias y horarios

El primer tren que podrá tomarse desde Córdoba con destino Málaga, ya con llegada a la capital, será el que sale a las 18.25 horas y llega a Málaga María Zambrano a las 19.51, según Renfe.

La recuperación del servicio no será todavía plena. En el tramo afectado solo habrá una vía operativa y las obras continuarán en la vía 1 (la más directa), sin que por el momento exista una fecha para el regreso completo a la normalidad. También se mantendrán limitaciones de velocidad en la zona.

Llegada de trenes a la estación de Málaga María Zambrano. / ÁLEX ZEA

Con este escenario, entre semana saldrán de Córdoba diez trenes de Renfe con destino Málaga, seis de ellos Avant. En fin de semana serán siete servicios, de los que cuatro son Avant. En la práctica, Córdoba pierde cuatro frecuencias respecto a un servicio sin restricciones, tanto de lunes a viernes como en fin de semana.

En sentido inverso, desde Málaga a Córdoba, habrá doce servicios entre semana (cinco Avant y un Avlo), lo que supone tres frecuencias menos, y ocho en fin de semana (uno Avlo y cuatro Avant), cuatro menos que antes del desprendimiento.

Horarios Renfe

Entre semana:

Córdoba-Málaga:

7.27-8.50 (Avant)

8.52-10.20 (Avant)

13.21-14.34

14.08-15.30 (Avant)

16.28-17.51 (Avant)

16.41-17.59

18.25-19.51

18.49-20.12 (Avant)

21.05-22.26 (Avant)

21.36-22.55

Málaga-Córdoba:

5.37-6.50

6.32-7.47 (Avant)

7.38-8.40

9.05-10.22 (Avant)

9.17-10.31

10.32-11.45 (Avlo)

11.33-12.36

12.50-13.52

14.37-15.51 (Avant)

16.25-17.39 (Avant)

18.20-19.32 (Avant)

20.30-21.46 (Avant)

Fin de semana:

7.38-8.40

9.05-10.22 (Avant)

10.32-11.45 (Avlo)

11.33-12.36

12.50-13.52

14.37-15.51 (Avant)

18.20-19.32 (Avant)

20.30-21.46 (Avant)

Córdoba-Málaga:

8.52-10.20 (Avant)

13.21-14.34

14.08-15.30 (Avant)

16.28-17.51 (Avant)

16.41-17.59

18.25-19.51

21.05-22.26 (Avant)

Tren Iryo en la estación de Córdoba. / Manuel Murillo

Iryo

Iryo también recupera su servicio entre Córdoba y Málaga y lo hace con dos frecuencias desde Córdoba entre semana y cinco en fin de semana. Desde Málaga se ofrecen las mismas frecuencias.

Entre semana:

Córdoba-Málaga : 9.26-10.39 | 16.51-18.04

: 9.26-10.39 | 16.51-18.04 Málaga-Córdoba: 11.25-12.26 | 18.52-19.57

Fin de semana:

Córdoba-Málaga : 9.25-10.39 | 13.16-14.29 | 16.51-18.04 | 18.41-19.56 | 22.41-23.54

: 9.25-10.39 | 13.16-14.29 | 16.51-18.04 | 18.41-19.56 | 22.41-23.54 Málaga-Córdoba: 7.50-8.52 | 11.24-12.26 | 16.57-17.04 | 18.52-19.57 | 20.55-21.57

Ouigo

Por último, Ouigo tendrá dos trenes diarios desde Córdoba hasta Málaga entre semana y tres haciendo el camino inverso. Y tres desde Málaga a Córdoba entre semana y fin de semana.

Entre semana:

Córdoba-Málaga : 11.45-12.42 | 19.23-20.22

: 11.45-12.42 | 19.23-20.22 Málaga-Córdoba: 6.29-7.16 | 13.46-14.33 | 21.10-21.57

Fin de semana: