La Cata del Vino Montilla-Moriles levanta el telón con acceso libre, sabor a tardeo y ganas de disfrutar, en una de las citas más esperadas del calendario primaveral cordobés. Es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves 23 de abril, en el que también informamos de la vuelta de la alta velocidad entre Córdoba y Málaga, con Adif fijando el 30 de abril para la recuperación del servicio y anunciando horarios y frecuencias. Además, recogemos el pulso que mantiene la Policía Local por el cobro de las horas extra, una situación que amenaza el plan de seguridad de las Cruces de Mayo con la previsión de 80 agentes diarios.

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