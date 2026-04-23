La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El arranque de la Cata del Vino, la recuperación de la conexión de alta velocidad con Málaga y el pulso de la Policía Local por la seguridad del Mayo Festivo marcan la actualidad de la jornada
La Cata del Vino Montilla-Moriles levanta el telón con acceso libre, sabor a tardeo y ganas de disfrutar, en una de las citas más esperadas del calendario primaveral cordobés. Es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves 23 de abril, en el que también informamos de la vuelta de la alta velocidad entre Córdoba y Málaga, con Adif fijando el 30 de abril para la recuperación del servicio y anunciando horarios y frecuencias. Además, recogemos el pulso que mantiene la Policía Local por el cobro de las horas extra, una situación que amenaza el plan de seguridad de las Cruces de Mayo con la previsión de 80 agentes diarios.
- La Cata del Vino Montilla-Moriles levanta el telón con acceso libre, sabor a tardeo y... ganas de disfrutar
- Vuelve la alta velocidad Córdoba–Málaga: Adif fija el 30 de abril y estos serán los horarios y frecuencias
- La Policía Local de Córdoba mantiene el pulso por las horas extra y amenaza el plan de seguridad de las Cruces de Mayo con 80 agentes diarios
Además, destacamos estas otras noticias:
Mayo Festivo
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Córdoba ciudad
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Urbanismo
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Bares y restaurantes
- REPORTAJE | De bar de barrio a fenómeno viral, el cordobés que sirve saltando con la bandeja: «No me esperaba para nada este éxito»
- Juanma Moreno defiende al restaurante de Montilla ‘Las Camachas’ ante los insultos recibidos en redes: “Todo mi apoyo y animo a visitarlo”
Provincia
- Lucena se prepara para la solemnidad de la Virgen de Araceli con espectaculares fuegos artificiales y alumbrado
- Montilla contratará un servicio externo para el desbroce de terrenos municipales
Agenda cultural
- De la Cata del Vino a la Batalla de las Flores, un finde ‘non stop’ en Córdoba para cogerle el gusto al Mayo Festivo
Deportes
- Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
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- Sin rastro de un joven de 31 años desaparecido en el Guadalquivir tras 24 horas de intensa búsqueda
- La Diputación de Córdoba inicia las obras de las conducciones de abastecimiento de agua en Fuente Obejuna
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- Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen un maridaje de quesos y vinos de Montilla-Moriles
- Una cordobesa evita una ejecución hipotecaria al demostrar que el banco había vendido la deuda a un fondo de inversión