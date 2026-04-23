En pleno debate sobre el futuro urbanístico de Córdoba, el Movimiento Ciudadano pide limitar a ciertos edificios la posibilidad de añadir una planta más para favorecer la rehabilitación. Es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves 23 de abril, en el que también informamos del fallecimiento de un hombre tras volcar su tractor en un camino de la carretera del Calvario de Lucena. Además, repasamos los resultados de Covap, que cierra 2025 con más de 1.053 millones de euros de facturación y un crecimiento del 4% respecto al año anterior.

Además, destacamos estas otras noticias:

Mayo Festivo

Córdoba ciudad

Tribunales

Provincia

Agenda cultural

Noticias relacionadas

Deportes