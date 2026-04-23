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La actualidad del jueves 23 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El debate sobre la la posibilidad de añadir una planta más a edificios para su rehabilitación, un suceso mortal en Lucena y la evolución económica de Covap marcan la actualidad de la jornada

Imagen del paso subterráneo de la avenida Carlos III con el jardín vertical.

Imagen del paso subterráneo de la avenida Carlos III con el jardín vertical. / A.J. GONZÁLEZ

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

En pleno debate sobre el futuro urbanístico de Córdoba, el Movimiento Ciudadano pide limitar a ciertos edificios la posibilidad de añadir una planta más para favorecer la rehabilitación. Es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves 23 de abril, en el que también informamos del fallecimiento de un hombre tras volcar su tractor en un camino de la carretera del Calvario de Lucena. Además, repasamos los resultados de Covap, que cierra 2025 con más de 1.053 millones de euros de facturación y un crecimiento del 4% respecto al año anterior.

Además, destacamos estas otras noticias:

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Córdoba ciudad

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