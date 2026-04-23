La actualidad del jueves 23 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El debate sobre la la posibilidad de añadir una planta más a edificios para su rehabilitación, un suceso mortal en Lucena y la evolución económica de Covap marcan la actualidad de la jornada
En pleno debate sobre el futuro urbanístico de Córdoba, el Movimiento Ciudadano pide limitar a ciertos edificios la posibilidad de añadir una planta más para favorecer la rehabilitación. Es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves 23 de abril, en el que también informamos del fallecimiento de un hombre tras volcar su tractor en un camino de la carretera del Calvario de Lucena. Además, repasamos los resultados de Covap, que cierra 2025 con más de 1.053 millones de euros de facturación y un crecimiento del 4% respecto al año anterior.
- El Movimiento Ciudadano pide limitar a ciertos edificios la opción de añadir una planta más para favorecer la rehabilitación
- Fallece un hombre al volcar su tractor en un camino de la carretera del Calvario de Lucena
- Covap cierra 2025 con más de 1.053 millones de euros de facturación y un crecimiento del 4% respecto al año anterior
Además, destacamos estas otras noticias:
Mayo Festivo
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Córdoba ciudad
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Tribunales
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Provincia
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Agenda cultural
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Deportes
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