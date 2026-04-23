'No estás sola. Tu historia nos importa', una campaña para ayudar a las más de 250 víctimas de trata y prostitución en Córdoba

Bajo el lema Tu historia nos importa. No estás sola, la Subdelegación del Gobierno en Córdoba y la Asociación Peniel de Rehabilitación y Formación Social (Aperfosa) han presentado este jueves una campaña para ofrecer asistencia y acompañamiento a las más de 250 mujeres que, cada año, según las entidades organizadoras, sufren en la provincia la lacra de la trata y la prostitución. La iniciativa busca también concienciar a la sociedad sobre lo que las organizaciones denominan la «esclavitud del siglo XXI».

Violencia de género

La jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, María Teresa Varón, ha subrayado que la trata de mujeres es una «terrible forma de violencia de género» y «la máxima forma de discriminación entre hombres y mujeres», en una realidad que, ha señalado, «afecta a millones de niñas y mujeres al año». En este contexto, ha afirmado que España «es el primer país de Europa» en demanda de prostitución y ha enmarcado el fenómeno en un negocio que, según sus datos, «mueve cinco millones de euros diarios y entre 6.000 y 9.000 millones al año». Por ello, ha recalcado la importancia de acciones como esta para «dar visibilidad» a esta forma de esclavitud y a «sus gravísimas consecuencias», al tiempo que se transmite «un mensaje de esperanza» para que las mujeres «sepan que hay salida y que pueden contar con las instituciones». Varón ha añadido que el Gobierno de España «trabaja contra esta lacra» y ha considerado «fundamental» el papel de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Autoridades en la presentación de la campaña. / A.J. González

Por su parte, el presidente de Aperfosa, Esteban Muñoz, ha defendido la necesidad de combinar la intervención directa con la sensibilización social ante «una realidad que muchos quieren ignorar». También ha puesto en valor el trabajo de la entidad, que, según ha recordado, comenzó hace 40 años en Córdoba, y ha insistido en la importancia de «desmantelar las mafias» que sostienen estas situaciones.

Con la ayuda de las víctimas

Ha cerrado el acto la directora de Rescate Córdoba, Eileen Calles, que ha explicado que la campaña se plantea desde un «enfoque integral», con dos líneas principales: la persecución del delito y la provisión de recursos de ayuda y acompañamiento a las mujeres. Calles ha señalado que, para diseñarla, se han reunido con mujeres víctimas, que han participado en la elección de lemas y enfoque para «llegar de manera efectiva» a quienes viven esta realidad. «Son personas resilientes y generosas que, con su experiencia, resignifican y se ponen a favor de esta lucha para ayudar a crear herramientas para luchar contra la trata», ha indicado, visiblemente emocionada.

Calles ha avanzado que esta campaña será el preámbulo de otras que se lanzarán próximamente y ha detallado que el año pasado la asociación atendió en Córdoba a 250 mujeres, «porque no teníamos recursos para más». Además, ha afirmado que «no es el deseo de ninguna mujer ejercer la prostitución» y ha advertido del riesgo de caer en la «dulcificación» de esta realidad, que, según ha señalado, promueven las mafias. La campaña se repartirá por distintos puntos de la ciudad, especialmente en aquellos donde se concentran más víctimas.