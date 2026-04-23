"Ser pregonera de la romería de Linares me da la posibilidad de ponerle voz a la fe de un pueblo"

Aurora Barona, conocida como la señora de la copla, es la pregonera de la romería de Linares de Córdoba este año. Afronta esta responsabilidad con ilusión, en un pregón que promete combinar poesía y sensibilidad artística, fruto de su trayectoria vinculada al mundo de la canción y la cultura popular. Muy ligada a las hermandades de la ciudad, dedicará sus palabras a la Virgen de Linares como expresión de su compromiso con las tradiciones cordobesas.

-¿Qué significa ser la pregonera de la romería de Linares este año? ¿Cómo ha recibido la noticia?

-La verdad que la he recibido con muchísima ilusión, porque para mí ser pregonera de la romería de Linares es un regalo que me da la posibilidad de ponerle voz a la fe de un pueblo. Para mí es algo grande, es algo que te abre el corazón y que te deja compartir vivencias de cuando éramos más pequeños, e incluso ahora ya de mayores, es una manera de abrir el corazón y poder compartir con todo el mundo la fe y las tradiciones, tan importantes para la cultura de nuestra ciudad.

-¿Qué fue lo primero que pensó cuando recibió la noticia?

-Que probablemente no me lo merecía porque yo no soy ni académica, ni soy poeta, ni historiadora, pero sí es verdad que vivo las raíces y todas las tradiciones de nuestra ciudad desde el interior de mí. Entonces, exponerlo de alguna forma me hizo grande, me hizo sentirme grande. Y, además, muy agradecida, sobre todo, a la hermana mayor de la hermandad, por haber creído en mí, por haber confiado en mí, de que yo pueda salir adelante con este pregón.

-¿En qué momento personal y profesional le llega este pregón?

-Este pregón me llega ya con la jubilación. Una señora jubilada, abuela sobre todo, madre y abuela. Yo creo que estoy en un momento importante de mi edad, de mi vida, para poder recordar y, de alguna manera, exponer conmigo toda mi vivencia. Además soy una apasionada de la cultura y de las tradiciones de mi ciudad. Soy muy cordobesa, me siento muy cordobesa y muy llena de todo lo que Córdoba nos da.

-¿Qué tipo de pregón nos podemos esperar? ¿Va a ser íntimo o festivo, va a tener copla?

-Como artista que me considero, mi pregón, más que académico, va a ser artístico. Yo quiero llevar prosa y poesía, va dedicado exclusivamente a la Virgen, excavamos un poquito en la historia de cuando llegó la Virgen de Linares aquí de la mano del rey Fernando III el Santo, en la reconquista de Córdoba en el 1236, de cuando se formó la hermandad en el siglo XV, y luego hablo de la coronación de la Virgen y de lo que es la romería en sí, que la gente acude, lo vive y lo disfruta.

-¿Tiene un vínculo personal con la Virgen de Linares?

-Yo soy hermana de la Quinta Angustia, el Cristo de Gracia, de San Álvaro, y ya hace 10 años también hice el pregón de la romería de San Álvaro. Y ahora estoy en la hermandad de Linares. Estoy muy vinculada a las hermandades, la verdad.

-¿Y cree usted que estas celebraciones siguen teniendo hoy el mismo sentido?

-El mismo sentido, de hace, por ejemplo, 30 o 40 años probablemente no, porque es verdad que la juventud está un poquito reacia, es poco comprometida probablemente, le cuesta un poquito de trabajo. Pero yo creo que con constancia y con tesón podemos llegar a la juventud también. A partir de los 40 años, cuando ya tienes tu vida un poquito más establecida, entonces es cuando empiezas a indagar en las tradiciones de tu ciudad, y empiezas a quererla y con la ilusión de investigar sobre ella y disfrutarla, y cuando eres más joven probablemente no. El relevo generacional en estas cosas cuesta todavía un poquito, pero yo pienso que todo lo que es raíces y cultura permanece en el tiempo, puede costar más, porque la sociedad cambia mucho y es inevitable, pero yo creo se seguirán manteniendo.

-Entiendo que en la copla pasa un poco también lo mismo...

-Sí, la copla es un género que para la industria probablemente dé poco dinero. Hay otras modalidades de temas y otras cosas que ante la industria y la economía dan más resultados que la copla, pero la copla se va manteniendo ahí porque es un género, igual que el flamenco, de raíz, y entonces no va a desaparecer, tendrá su temporada, habrá veces que esté más de moda, otras veces que esté más decaída, pero olvidarse, no.

-¿Y hoy cómo está? ¿Está de moda o está más decaída?

-Pues está ahí, ahí. Ahora mismo yo creo que estamos atravesando un poquito de decadencia, no está en ese auge, por ejemplo, de hace 15 años que hubo ciertos programas que le dieron un poquito de empujón, ahora está un poquito decaída. La gente más joven que pueda estar cantando la copla ahora mismo tienen 45 años. Las chavalitas de 15, 16, 18 o más, ellas ya van para otro tipo de género musical. Aún así yo estoy segura de que es un género que no se va a olvidar nunca.

-¿Se reconoce la copla como se merece en esta ciudad?

-Aquí hay un público muy enamorado de la copla, me estoy refiriendo a un público mayor que ama y quiere muchísimo a la copla. La gente mayor, aquí en Córdoba, y en Andalucía en general, porque Málaga también es una enamorada de la copla, Cádiz también, La Línea de la Concepción, Huelva… Andalucía en general es muy enamorada del género de la copla, y aquí en Córdoba en particular. El público que tenemos, todos mayores, por supuesto, agotan las entradas de un festival en un día.