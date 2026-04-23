Ayuntamiento de Córdoba
La Policía Local de Córdoba mantiene el pulso por las horas extra y amenaza el plan de seguridad de las Cruces de Mayo con 80 agentes diarios
El Ayuntamiento de Córdoba prevé aprobar el lunes el dispositivo de seguridad y tráfico para las Cruces con una media de 80 agentes diarios, mientras persisten las tensiones con la Policía Local por los pagos
Con la Cata del Vino Montilla-Moriles inaugurada y las Cruces de Mayo de Córdoba en ciernes (comienzan el próximo miércoles), continúa el pulso que los sindicatos de Policía Local mantienen con el Ayuntamiento de Córdoba en el Mayo Festivo. Siplico, UGT, CSIF y CCOO dieron el 20 de abril un ultimátum a la delegada de Recursos Humanos, Cintia Bustos, y pidieron a sus afiliados no presentar solicitudes para hacer horas extraordinarias en los eventos de mayo hasta no cobrar los retrasos. La medida de presión es indefinida y fuentes sindicales aseguran que se está secundando de manera masiva.
La responsable de Personal, por su parte, ha insistido hasta en tres ocasiones en que la fecha para el abono de lo adeudado será el mes de mayo. No antes, porque ni siquiera es posible desde el punto de vista contable. En todo caso, Cintia Bustos ha garantizado que no se celebrará ningún evento sin haber cobrado las horas extraordinarias del año anterior. Unos servicios extraordinarios y productividades que han sido el leitmotiv de todas las movilizaciones de la Policía Local de Córdoba y que hace apenas un año se actualizaron. Entonces, el plante de los agentes se hizo a las puertas de la Semana Santa 2025 y, tras el acuerdo, las horas extraordinarias se cobran a 1.074,56 euros por dos servicios, frente a los 452,56 euros de antes. Este acuerdo que selló la paz con la Delegación de Recursos Humanos, ha traído no pocas tensiones a la delegada con el resto de trabajadores del Ayuntamiento, al entender estos que los emolumentos policiales eran un agravio para el resto.
Plazo cumplido
El plazo dado por la Policía Local al gobierno local para proceder al abono del Magno Via Crucis, la Media Maratón y la Navidad de 2025 se cumplió este miércoles, y nada apunta en estos momentos a que ninguna de las dos partes estén dispuestas a dar un paso atrás en sus pretensiones. Bloqueo y contactos informales.
Plan de seguridad de las cruces
Aunque la Cata del Vino requiere un apoyo puntual de efectivos, son las Cruces de Mayo lo que realmente preocupa en materia de seguridad. La junta de gobierno local incluye en su orden del día del lunes 27 de abril la aprobación del Plan Especial de Tráfico y Seguridad de las Cruces de Mayo 2026. El documento no solo incluye los cortes y las afectaciones a la movilidad de esos días (del 29 de abril al 3 de mayo), sino también el número de efectivos necesarios para garantizar la seguridad del evento. Especialmente, en los puntos calientes de las cruces de Santa Marina y la Cuesta del Bailío, y en las cruces del Vial Norte, es decir, en aquellas que mayor número de jóvenes congregan. El estreno el año pasado del nuevo dispositivo de seguridad de las cruces concitó la felicitación del Consejo del Movimiento Ciudadano e incluso de la oposición, al entender ambos que se habían reducido notablemente las molestias de los vecinos en esas zonas y los botellones gracias a la incorporación de itinerarios de entrada y salida a los recintos más populosos.
390 horas extra por evento
El año pasado, ese nuevo plan de seguridad, que incluyó cuatro cámaras con Inteligencia Artificial, contó con una media diaria de 80 efectivos de Policía Local para la vigilancia exclusiva de las cruces: 320 efectivos en dos turnos de tardes y noches. Los sindicatos consideran que son necesarias al menos 390 horas extras por evento para garantizar la seguridad, que a su juicio quedaría muy comprometida sin turnos extraordinarios. La Delegación de Seguridad, por su parte, está dispuesta a organizar el dispositivo con los turnos ordinarios de la Policía Local si los agentes se niegan a hacer servicios extraordinarios.
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