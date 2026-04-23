Los millones de usuarios andaluces de Salud Responde recibirán la información sobre el polen que se elabora en Córdoba

Salud Responde ha iniciado la campaña de información de interés para las personas alérgicas al polen, disponible para los más de 6.777.259 de usuarios que están registrados en la aplicación móvil gratuita, desde donde se trasladará este año mensajes de prevención.

Según ha informado este jueves la Junta de Andalucía en una nota, la campaña, que tiene unos tres meses de duración, es un servicio de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias que aporta rapidez y comodidad para acceder a la información sobre los niveles de los alérgenos (gramíneas, olivo, abedul...) por provincias. Dicha campaña permite a los usuarios interesados consultar dudas sobre las medidas a adoptar para prevenir los síntomas de la alergia.

Desde este centro de información y servicios, gestionado por el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), se facilita el acceso de los usuarios a la información de los niveles de polen previstos, divididos en cuatro rangos alto, moderado, bajo o nivel nulo/muy bajo por cada uno de los alérgenos. Unos datos que pueden consultarse en la Red Española de Aerobiología (REA), de la Universidad de Córdoba.

Apartado para consultar el polen en Salud Responde. / CÓRDOBA

Apartado de 'Información Sanitaria'

En la aplicación móvil gratuita de Salud Responde, los usuarios podrán encontrar la información dentro del apartado de ‘Información Sanitaria’, en Salud 24 horas. Esta información sobre polen y alergias, recogida en la aplicación móvil Salud Responde, recibió el año pasado un total de 11.436 consultas.

Los usuarios pueden acceder de forma gratuita en las tiendas de las principales plataformas de dispositivos de última generación (App Store para dispositivos iOS y Google Play para dispositivos Android y en la tienda de Windows para dispositivos Windows Phone) y en la web del Servicio Andaluz de Salud.

Para su uso, tras instalarla en el terminal móvil, debe introducir el número de tarjeta sanitaria, año de nacimiento y, para mayores de 14 años, el DNI o pasaporte, tal como se venía haciendo hasta la fecha. De esta forma, el sistema registra el perfil completo en la aplicación y facilita el acceso rápido y directo cada vez que lo requiera, sin necesidad de volver a solicitar dicha información. Además, la aplicación permitirá incluir la clave permanente o el certificado digital para acceder a nuevas funcionalidades, en el caso de que lo requiriesen.