Manuel Torralbo, reelegido rector de la Universidad de Córdoba: "Tenemos que seguir mejorando nuestra institución"

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, ha sido reelegido para un nuevo mandato tras concurrir como candidato único en las elecciones universitarias celebradas este jueves mediante voto electrónico. El rector ha calificado el resultado como "histórico" por los niveles de participación "extraordinarios" registrados.

Para Torralbo, su reelección supone "una gran responsabilidad" porque significa "que la comunidad universitaria sigue confiando y confía enormemente en el trabajo que hemos hecho", por lo que "tenemos que seguir en la dirección de seguir mejorando nuestra universidad" para responder a esa confianza, ha expresado tras conocer los resultados.

En estos comicios estaban llamados a participar un total de 20.166 miembros de la comunidad universitaria, entre profesorado, personal técnico y de administración y estudiantes. La participación ha alcanzado el 23,38% del censo total, con 4.715 votos emitidos, cerca de la contabilizada en los comicios de 2022 (28,8%), a los que concurrían dos candidaturas, y muy superior a la registrada en 2018, con una sola candidatura (13,50%). Eso sí, se queda por debajo de años como 2014, cuando se alcanzó el 34,90%.

Los sectores con mayor participación han sido el personal técnico, de gestión, administración y servicios, con un 84,98%, y el profesorado doctor, con un 81,02%. Les siguen el profesorado contratado doctor (77,27%), el sector B1 de profesorado no doctor (53,13%), el profesorado contratado sin vinculación permanente (37,02%), el estudiantado de grado (18,72%) y, por último, el estudiantado de máster y doctorado (5,70%).

Su equipo de gobierno

Tras su reelección, Manuel Torralbo contará con un equipo de gobierno que incorpora novedades en su estructura y en varias áreas. Entre ellas destaca la creación del vicerrectorado de Desarrollo Normativo, que asumirá José Manuel Palma Herrera, catedrático de Derecho Penal. Este vicerrectorado abordará la reforma de los estatutos y la adaptación al nuevo marco legislativo derivado de la Ley Orgánica del Sistema Universitario y de la futura Ley Universitaria para Andalucía.

Manuel Torralbo vota en las elecciones a rector de la UCO. / A.J. González

También se incorporan al equipo Amalia Reina Giménez, profesora titular de Psicología Evolutiva y de la Educación, al frente del vicerrectorado de Personal Docente e Investigador; Sergio Castro García, catedrático de Ingeniería Agroforestal, que dirigirá el área de Transferencia, Formación Continua y Emprendimiento; Manuel Rich Ruiz, profesor titular de Enfermería, responsable de Salud, Cultura y Bienestar; y Carmen Jiménez Salcedo, profesora titular de Derecho Romano, como secretaria general.

Incorporación del voto telemático

El proceso se ha desarrollado entre las 9.00 y las 20.00 horas a través de una plataforma digital que ha permitido el voto desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Y es que, como principal novedad, la universidad ha incorporado el voto electrónico al proceso de elección a rector, un sistema que ya se había utilizado en otros procedimientos internos y que busca facilitar la participación y agilizar la jornada electoral. La plataforma ha garantizado la confidencialidad del sufragio mediante una urna digital cifrada y ha permitido a los votantes obtener un justificante tras emitir su voto.

El sistema de elección se basa en el sufragio universal ponderado, en el que el peso del voto varía según el sector. El profesorado doctor concentra el 54% del resultado final; los estudiantes, el 20%; el personal técnico, de gestión y administración, el 10%; el profesorado contratado doctor, el 11%; y el resto del profesorado, el 5%.

Votación del equipo de Torralbo. / AJ Gonzále

El censo electoral se ha distribuido en cuatro grandes bloques: profesorado, personal técnico y de administración, y estudiantes, siendo este último el más numeroso con más de 17.000 personas.

La jornada electoral se ha desarrollado sin incidencias destacadas, en un proceso que consolida la digitalización de los comicios universitarios en la institución cordobesa.