Kiabi y New Yorker abren por primera vez en Córdoba en el centro comercial La Sierra

El centro comercial La Sierra de Córdoba ha inaugurado este jueves dos nuevas tiendas que refuerzan su oferta comercial: las cadenas internacionales Kiabi y New Yorker, que abren por primera vez en la provincia cordobesa.

Ambas firmas ocupan el espacio que anteriormente albergaba a Zara, en una de las zonas más amplias del complejo, marcando un nuevo paso en la renovación comercial del centro. La apertura ha generado expectación entre los visitantes, especialmente por tratarse de dos tiendas perfiles diferenciados que amplían la oferta de moda disponible en la ciudad.

Por un lado, Kiabi, de origen francés, llega con una propuesta centrada en moda asequible para toda la familia, con colecciones que abarcan mujer, hombre, infantil y bebé. Su modelo de precios competitivos y variedad de tallas la sitúan como una alternativa accesible dentro del segmento low cost.

Inauguración de Kiabi. / Manuel Murillo

El nuevo local cuenta con 938 metros cuadrados e incorpor varias de las marcas del ecosistema de la compañía, como KiTChoUN (calzado infantil), (ekstract) (deporte y bienestar) y Kiabi Home (hogar). La apertura supone también la creación de 16 empleos directos y se enmarca en el crecimiento de la marca en el mercado ibérico, donde prevé nuevas aperturas en 2026, incluidas tiendas de formato más reducido para ampliar su presencia en nuevas localidades.

El acto inaugural ha contado con la presencia del director general de Kiabi en España y Portugal, José Luis Carceller, así como representantes institucionales del Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación, la Cámara de Comercio y el propio centro comercial. La compañía, fundada en 1978 en Francia, continúa así su expansión internacional, donde ya supera los 648 puntos de venta en 37 países. En España está presente desde 1993 y en Portugal desde 2010.

New Yorker inaugura nueva tienda en Córdoba. / Manuel Murillo

New Yorker

Por otro lado, New Yorker aterriza con un concepto dirigido principalmente al público joven, apostando por tendencias urbanas y fast fashion. La firma alemana ofrece ropa casual, calzado y accesorios enfocados en adolescentes y jóvenes adultos, reforzando así la presencia de moda juvenil en Córdoba.

La apertura de ambos establecimientos completa la transformación de los antiguos locales de Inditex dentro del centro comercial. En los últimos meses, otros espacios han sido reocupados por nuevas marcas: el local de Oysho pasó a manos de Álvaro Moreno, mientras que los antiguos Bershka y Massimo Dutti se reconvirtieron en Fitness Park, el primer gimnasio del complejo.