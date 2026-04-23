Joyería y moda cordobesas se promocionan juntas en un 'shooting' con ‘CórdobaDModa’ para potenciar su marca internacional

El Patio del Reloj del Palacio de la Merced ha sido el escenario este jueves de una sesión fotográfica impulsada por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros San Eloy con el objetivo de crear material con el que promocionar la joyería cordobesa a nivel nacional e internacional, así como avanzar en la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Joyería de Córdoba.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, ha explicado que esta acción “se enmarca en la tercera parte de un convenio firmado por Iprodeco y la Diputación de Córdoba junto a la Asociación de Joyeros que constaba de tres partes fundamentales”.

“Una era el apoyo en la tramitación de la IGP Joyería de Córdoba, otra la presencia del sector de los joyeros en ferias de ámbito nacional e internacional y la tercera parte de ese convenio era justamente lo que se está haciendo en el día de hoy, un shooting para la difusión, visibilidad y promoción del sector de la joyería cordobesa”, ha señalado Romero.

Potencial de la joya cordobesa

El también presidente de Iprodeco ha insistido en la importancia de respaldar a un sector fundamental para la provincia pues “el 60% de la joya española es cordobesa, somos el 60% de la producción de la joyería nacional y el 20% del tejido industrial, en este caso a nivel provincial. Y algo que es fundamental, más de 15.000 personas de esta ciudad y de esta provincia trabajan en el sector de la joyería. Por lo tanto, era vital que la Diputación de Córdoba hiciera esta esa alianza que se agrupa bajo la marca promocional Córdoba DModa”.

Modelos en el 'shooting' de la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

En este sentido, Romero ha recordado que la institución provincial lleva tiempo trabajando en esta marca “que es una marca de artesanía, una marca de todo el talento cordobés, una marca de creatividad”. Con respecto a la IGP, Romero ha indicado que “apoyamos esta iniciativa de la asociación porque le da origen, le da prestigio, le da protección y le da valor. No es solamente un sello, es vincular con Córdoba la joyería cordobesa y dotarla de autenticidad. Es reforzar esa marca y es vincularla también a la historia, al oficio y a la excelencia”.

En representación de la Asociación de Joyeros, su presidente, Isidoro García-Escribano, ha señalado que “este proyecto cuenta con trece empresas de joyería y cinco del sector de la moda que colaboran en la creación de este material promocional. Las sesiones fotográficas se desarrollan aquí, en la sede de la Diputación de Córdoba, junto a otros enclaves emblemáticos de la provincia integrando joyería, moda y patrimonio en una narrativa visual que proyecta una imagen contemporánea muy elegante y de alta calidad”.

En busca de la indicación geográfica protegida

En definitiva, ha subrayado, “con esta campaña buscamos promocionar la joyería como indicación geográfica protegida, reforzando el reconocimiento y el valor diferencial de la misma e incrementando la preferencia en la compra de productos de joyería y moda de la provincia de Córdoba”.

“Las acciones de difusión incluyen promoción en redes sociales, presencia en revistas especializadas en moda y todo esto con alcance nacional e internacional y dirigidas tanto a consumidores como a público profesional y líderes de opinión. Con esta iniciativa, Córdoba refuerza su posicionamiento como referente de creatividad, tradición y calidad, proyectando al mundo el valor de su joyería”, ha concluido García-Escribano.

Las empresas de joyería participantes en la sesión fotográfica han sido Alias Concept, Almas Andalusíes, Álvaro Larrosa Furest, Antonio Ramírez-Kuvo Plata, Aragón Carmona Joyas, Filigrana Andaluza, FMF 1950, Manuel Mata, Manuel Ruso Jiménez, Norreslet, Plata Pura, Trinitran y Vicente Manzano Calderón. Las empresas de moda que han participado son El espejo te dice guapa, Florencio Pérez, Inma Benicio, Manu García y Matilde Cano.

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Gracias al convenio suscrito entre el Instituto Provincial de Desarrollo Económico y la Asociación de Joyeros un total de 35 empresas de joyería cordobesas han participado los últimos años en ferias y acciones a nivel internacional. Así, dentro de este acuerdo la joyería cordobesa ha podido estar presenta en ferias como las de Vicenza Oro (Italia), Madrid Joya, Hong Kong International Jewelery Show y Hong Kong International Diamond, Istanbul Jewellery Show (Turquía), Oroarezzo (Italia), Jck Show Las Vegas (Estados Unidos), Singuapur International Jewellery Expo y JGT Dubai Jewellery Show (Emiratos Árabes Unidos).