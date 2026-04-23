El Imdeco ya tiene el contrato para construir el Pabellón de la Juventud de Córdoba: las claves del proyecto

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) llevará al consejo rector del próximo martes el expediente para la construcción y explotación de la nueva Instalación Deportiva Municipal (IDM) Juventud -el Pabellón de la Juventud-. Se trata, han informado desde el Imdeco, de "un proyecto estratégico que combinará inversión privada y apoyo municipal para reforzar la red de equipamientos deportivos de la ciudad". En este caso, la actuación se desarrollará mediante un contrato de concesión de obra y explotación que contempla la redacción del proyecto, la construcción de la instalación y su posterior gestión integral.

El histórico Pabellón de la Juventud desapareció del mapa del Distrito Sur a finales de 2019, cuando fue derribado tras estar años sin uso. La nueva infraestructura deportiva ha sido protagonista de numerosos cruces de acusaciones entre gobierno municipal y oposición. El primero sacó a licitación su construcción y explotación -casi cinco años después de echarlo abajo-, pero ninguna empresa se presentó. Luego se intentó un negociado sin publicidad que tampoco llegó a buen puerto.

El nuevo pliego

El pliego establece un plazo máximo de 20 meses para la ejecución de las obras, con posibilidad de reducción hasta un mínimo de 12 meses como criterio valorable en la adjudicación. A este periodo se suman aproximadamente seis meses de tramitación administrativa (licencias, actas y autorización de apertura), tras los cuales la instalación podrá abrir sus puertas al público. El plazo para la presentación de ofertas será de 45 días naturales desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea (DOUE).

Las emblemáticas esculturas del antiguo Pabellón de la Juventud. / CÓRDOBA

Las cifras y la aportación del Imdeco

Según el Imdeco, para garantizar la viabilidad económica del proyecto y mantener tarifas accesibles para la ciudadanía, el instituto municipal realizará una aportación máxima de 1.250.000 euros (IVA incluido) destinada a financiar parcialmente la construcción.

El pago se realizará en dos fases: un 50% en 2027, una vez certificada la ejecución del 50% de la obra, y la otra mitad en 2028, tras la certificación del 100% de los trabajos. "Esta financiación pública tiene como objetivo equilibrar la concesión y permitir que los precios de uso estén regulados por el Imdeco, situándose por debajo de los estándares habituales del mercado privado", señala el Imdeco.

El contrato de concesión tendrá una duración máxima de 21 años, aunque los licitadores podrán proponer una reducción hasta un mínimo de 13 años, aspecto que también será objeto de valoración. Al término del periodo concesional, la instalación revertirá al Imdeco en pleno funcionamiento y sin coste adicional para la administración.

Maqueta que se presentó en su día de cómo podría ser el futuro pabellón. / PATRICIA CACHINERO

Canon a pagar por la adjudicataria

La empresa adjudicataria deberá abonar al Imdeco un canon mínimo anual de 24.000 euros, cantidad que podrá mejorarse al alza en las ofertas presentadas. El modelo establece que la prestación del servicio deportivo será una tarea crítica no subcontratable, garantizando la responsabilidad directa del concesionario en la gestión. Además, el contrato incorpora exigencias en materia de igualdad de género, cumplimiento laboral, control financiero y estándares de calidad y mantenimiento.

Así será la instalación

La instalación contará con una superficie de más de 3.000 metros cuadrados, repartidos en dos plantas con terraza, que albergará unos diez espacios deportivos, entre los que se encuentran sala fitness, piscina cubierta, salas polivalentes para actividades grupales y zona exterior con pistas de pádel y espacio cross training.

Con este proyecto, "el Imdeco refuerza su apuesta por un modelo de colaboración público-privada que permite ampliar y modernizar las infraestructuras deportivas de Córdoba, asegurando al mismo tiempo la accesibilidad económica para la ciudadanía y la reversión final del equipamiento al patrimonio municipal", ha finalizado el Imdeco.

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Concentración de los vecinos en 2021 exigiendo que se hiciera el nuevo pabellón. / CHENCHO MARTÍNEZ

"Somos conscientes de que se trata de una instalación muy demandada por la ciudadanía"

La presidenta del Imdeco, Isabel Albás, ha destacado que “este expediente es el resultado de meses de un intenso y riguroso trabajo técnico desarrollado por el personal del instituto, que ha abordado con la máxima solvencia una tramitación especialmente compleja por su exigencia jurídica, económica y administrativa”. Asimismo, ha subrayado que “la nueva IDM Juventud ha sido una prioridad desde el primer momento, porque somos conscientes de que se trata de una instalación muy demandada por la ciudadanía y necesaria para seguir fortaleciendo la red deportiva municipal”.