Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 23 de abril de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Talento capital
Masterclass de Nicolás Combarro
Nicolás Combarro, un referente en el empleo de diferentes formas artísticas con vistas a establecer un diálogo con los procesos de transformación de la arquitectura y su contexto sociopolítico, ofrece la masterclass titulada Materia del silencio. Fotografiar la historia.
CÓRDOBA. Casa de la Juventud.
Campo Madre de Dios, 13.
16.00 horas.
Presentación de libros
‘Cazar al Zorro’ e ‘ilustres ignoradas. Autorías heterodoxas y excéntricas’
Se presentan en la Biblioteca Central, el libro Cazar al Zorro, segunda novela del cordobés José Alejandro Pérez Cano (19.00), e Ilustres ignoradas. Autorías heterodoxas y excéntricas, de Estefanía Cabello y Blas Sánchez (19.30).
CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.
Ronda del Marrubial, s/n.
Música
Concierto ‘El arte de esconder’
La Orquesta de Córdoba interpretará un programa dirigido por Salvador Vázquez que contará con la participación de la reconocida mezzosoprano Natalia Kutateladze y que explorará las sombras y los misterios de la música. El delicado Réquiem de cuerdas de Takemitsu, la Muerte de Cleopatra de Berlioz, y la Sinfonía no. 9 de Shostakovich, obras que juegan con el oculto, lo intenso y lo revelador en un viaje sonoro lleno de contrastes y profundidad.
CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba.
Gran Capitán, 3.
20.00 horas.
Literatura infantil
‘La hora del Cuento’
Habrá sesiones de lectura, preferentemente para niños de 6 a 8 años, en las bibliotecas municipales Corredera (17.00), Central (17.30) y Villarrubia (17.30), a cargo, respectivamente, de Rafa Blanes, Pura Mayorgas y Nieves Palma. La asistencia es libre hasta cubrir aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas Corredera, Central y Villarrubia.
Varias.
17.00 y 17.30 horas.
Real Academia
Sesión pública
Tendrá lugar en el Salón de Columnas del Edificio Pedro López de Alba de la Universidad de Córdoba, la intervención de José M.ª Palencia Cerezo, académico numerario y bibliotecario de la RAC, titulada ‘Enrique Romero de Torres y Mathilde Pomès: correspondencia y derivaciones’.
CÓRDOBA. Salón de Columnas del Edificio Pedro López de Alba.
Alfonso XIII, 13.
19.30 horas.
Conferencia
El desarrollo urbano de la Córdoba islámica (siglos VIII-XIII), por Rafael Blanco Guzmán
Presentarán el acto Diego Casas Cazorla, presidente de la Asociación Córdoba solo hay una, y Alfonso Cost Ortiz, vocal de Cultura de Córdoba solo hay una.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Ándalus.
Cuesta del Bailío, 3.
19.00 horas.
Conferencia
‘Juan León Africano y la geografía del Mediterráneo renacentista’
Pedro Buendía impartirá esta conferencia dentro del ciclo Espacios Amaziges.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel Santos Gener, 9.
19.00 horas.
Espectáculo
‘Misión impro-sible’
Los artistas Javier Aguilera y Carlos Mení regresan con su show Misión: Impro-sible. Consolidados como referentes del Carnaval de Cádiz, estos hermanos destacan en el panorama nacional por ser una de las parejas con más ingenio, humor y rapidez en la improvisación.
CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía
Menéndez Pidal, 1.
21.00 horas.
Conferencia
‘Carlos V en el Archivo Municipal’
Ana Verdú, exdirectora del Archivo Municipal de Córdoba participará en la tercera sesión del ciclo conmemorativo que revive la histórica estancia de la Corte Imprerial en nuestra ciudad con la conferencia titulada ‘Carlos V en el Archivo Municipal’.
CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.
Alfonso XIII, 14.
20.00 horas.
El café de los jueves
Charla sobre la trilogía ‘africanus’ de Santiago Posteguillo
Bajo la guía de José Ramón Carrillo, profesor de Arqueología de la Universidad Pablo de Olavide, se analizará desde una perspectiva histórica y arqueológica la exitosa trilogía de Santiago Posteguillo, la cual profundiza en la legendaria figura de Escipión el Africano.
CÓRDOBA. Biblioteca CCM Poniente Sur.
Camino Viejo de Almodóvar, s/n.
18.00 horas.
Música
Recital flamenco en la taberna Los Romerillos
Velada musical de la mano de Curro Díaz y El Claus, al cante, y Alberto Luque, al toque, dentro del XXII Ciclo Flamenco Cruzcampo.
CÓRDOBA. Taberna Los Romerillos.
Acera del Arrecife, 6.
21.30horas.
Feria del libro
Presentación de la antología de microrrelatos ‘Nocaut’
Participarán Francisco Antonio Carrasco, Rosa Galisteo y Prudencio Salces..
MONTALBÁN. Biblioteca Rafi Valenzuela.
La Paz s/n.
20.00 horas.
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