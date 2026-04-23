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Sanidad

El Hospital San Juan de Dios renueva habitaciones y recupera parte de su tradición

La actuación ha permitido la remodelación integral de nueve habitaciones, que ganan en confort, amplitud y luminosidad, y refuerza la apuesta del centro por la mejora continua de sus espacios asistenciales

Interior de una de las habitaciones reformadas.

Interior de una de las habitaciones reformadas. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba continúa avanzando en su plan de mejora de instalaciones con la apertura de la nueva segunda planta de Hospitalización, una actuación parcial de esta zona que se enmarca en la estrategia del centro por "seguir ofreciendo una atención cada vez más humana, cercana y centrada en el bienestar de los pacientes", explican desde la entidad.

La intervención ha supuesto la remodelación integral de nueve habitaciones, que han sido rediseñadas para mejorar notablemente su confortabilidad y funcionalidad. Los nuevos espacios destacan por una mayor amplitud, el uso de colores más cálidos, la incorporación de materiales renovados y la presencia de amplios ventanales, que favorecen la entrada de luz natural y permiten disfrutar de vistas al exterior, contribuyendo de forma directa a una estancia más agradable tanto para pacientes como para sus familiares.

Vista de una de las habitaciones desde el pasillo

Vista de una de las habitaciones desde el pasillo / CÓRDOBA

Además de la mejora estética y funcional, la actuación ha incluido la nivelación de la altura de esta planta con las áreas colindantes, lo que permite una mayor continuidad espacial y mejora la accesibilidad dentro del área de Hospitalización.

Innovación y tradición de la mano

Como aspecto singular de esta remodelación, se ha recuperado una de las vidrieras históricas que forman parte del catálogo del Hospital, que se ha integrado en uno de los pasillos, aunando tradición, identidad e historia con la modernización de las instalaciones.

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El director gerente del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, Horacio Pijuán, ha subrayado que “esta actuación supone un paso más para seguir avanzando y construyendo el Hospital que todos queremos y que Córdoba necesita, con el objetivo de ofrecer una atención cada vez más cercana, confortable y de mayor calidad a nuestros pacientes”.

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