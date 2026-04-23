Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 23 de abril
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 24 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:
Carmen Castón Serrano
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio La Salud.
Angela Pacheco Rivera
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio San Rafael.
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