Los fallecidos en Córdoba el jueves 23 de abril

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 24 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:

Carmen Castón Serrano

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio La Salud.

Angela Pacheco Rivera

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La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio San Rafael.