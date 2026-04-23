Fallece el periodista Rafael Viguera a los 60 años de edad

El periodista Rafael Viguera Sánchez falleció ayer miércoles, 22 de abril, en el Hospital Provincial de Córdoba, a los 60 años de edad. Miembro de la extensa y querida familia cordobesa Viguera y profesional muy vinculado a Diario CÓRDOBA, donde desarrolló gran parte de su trayectoria, su pérdida deja un profundo pesar entre sus familiares, amigos y compañeros de profesión.

Rafael nació en Arjona (Jaén) en el año 1966. A los dos años de edad se estableció con su familia en Córdoba, de donde era oriundo su padre Adolfo Viguera Delgado, prestigioso notario cordobés, quien con su esposa Maruja Sánchez Corral tuvo siete hijos, de los que Rafael fue el sexto. Rafael tuvo una infancia feliz entre Jaén, Córdoba y Asturias debido a los traslados profesionales de su padre, el cual el 1982 se asentó definitivamente en Córdoba.

Rafael siempre estuvo bien rodeado de sus seis hermanos, Cuc, Adolfo, Enrique, Manolo, Marta y Araceli y sus dieciséis sobrinos, a quienes adoraba. Todos ellos le han acompañado hasta el último momento.

Soltero y sin hijos fue un hombre de muchas y buenas amistades. Tejió un vínculo especial con sus perros, Duna y Balú. Le apasionaba viajar y perderse en la naturaleza con su autocaravana y pasar largas temporadas en su casa de Facinas, en Cádiz. En definitiva, un alma libre que siempre vivió a su manera y cuya brújula no fue otra que la naturaleza, la libertad y el amor por sus seres queridos.

En el ámbito profesional, Rafael Viguera Sánchez, se licenció en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ejerciendo sus primeros años en Barcelona, tras ser contratado por el Grupo Zeta para escribir en la cabecera principal del grupo editorial, El Periódico de Catalunya, incorporándose después a la redacción de Diario CÓRDOBA, del mismo grupo editorial, hasta el momento de su jubilación.

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Hace apenas un año, Rafael fue diagnosticado con una enfermedad incurable que se lo ha llevado en poco tiempo y a una edad injusta. Se nos fue un hombre auténtico e independiente, cariñoso y sarcástico, bien acompañado de hermanos, sobrinos y buenos amigos. En todos ellos ya perdura el recuerdo y la impronta que Rafael les ha dejado. D.E.P.