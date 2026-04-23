Estudio
Deza, el supermercado mejor valorado de Andalucía y entre los líderes nacionales en reputación online
La cadena cordobesa lidera el ranking autonómico con 17.741 reseñas en Google y una media ponderada de 4,32 estrellas
El supermercado cordobés Deza se sitúa como una de las cadenas mejor valoradas de España y lidera el ranking en Andalucía gracias a la alta satisfacción de sus clientes. La firma, que cuenta con 10 establecimientos, suma 17.741 reseñas en Google y alcanza una media ponderada de 4,32 estrellas, según los datos del ‘Estudio de reputación de supermercados 2026’, elaborado por la consultora Adentity.
El consumidor español prefiere la cercanía
El informe, basado en el análisis de 13,2 millones de reseñas de 14.832 supermercados de 76 marcas, confirma la preferencia de los consumidores por las cadenas de proximidad. En este contexto, Deza destaca dentro del segmento de microcadenas (menos de 20 tiendas), junto a otras enseñas como Díaz Cadenas y Supermercados Altoaragón.
Además, el estudio incluye una comparativa territorial que sitúa a Deza como la cadena con mejor reputación en Andalucía, reforzando su liderazgo en el mercado autonómico frente a grandes operadores. Estos resultados consolidan el papel de las cadenas locales, cuya cercanía, atención al cliente y gestión de la experiencia de compra son claves en un entorno donde el 94% de los consumidores consulta reseñas antes de decidir dónde comprar.
Otros líderes
El segmento de pequeñas cadenas (entre 21 y 50 supermercados) lo lideran La Despensa Express (Toledo), Ruíz Galán (Cádiz) y Family Cash (Valencia); mientras que las primeras posiciones de cadenas medias son para Plusfresc (Lleida), Supermercados El Corte Inglés (Madrid) y Supermercados Claudio (Galicia).
El ranking por segmentos lo completan Consum (Valencia), Gadis (A Coruña) y Froiz (Pontevedra), a la cabeza del listado de grandes cadenas (entre 201 y 500 establecimientos) y bonÀrea (Lleida), LIDL y Eroski (Vizcaya) como las megacadenas (más de 500) mejor valoradas.
- Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
- Hallan el cuerpo sin vida del joven desaparecido en el río Guadalquivir en Montoro
- Sin rastro de un joven de 31 años desaparecido en el Guadalquivir tras 24 horas de intensa búsqueda
- La Diputación de Córdoba inicia las obras de las conducciones de abastecimiento de agua en Fuente Obejuna
- El proyecto del Vial Norte de la Universidad de Córdoba costará 13 millones de euros
- Una cordobesa evita una ejecución hipotecaria al demostrar que el banco había vendido la deuda a un fondo de inversión
- Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen un maridaje de quesos y vinos de Montilla-Moriles
- Córdoba estrena un jardín vertical con 1.700 plantas en el paso subterráneo de Carlos III