Deza, el supermercado mejor valorado de Andalucía y entre los líderes nacionales en reputación online

El supermercado cordobés Deza se sitúa como una de las cadenas mejor valoradas de España y lidera el ranking en Andalucía gracias a la alta satisfacción de sus clientes. La firma, que cuenta con 10 establecimientos, suma 17.741 reseñas en Google y alcanza una media ponderada de 4,32 estrellas, según los datos del ‘Estudio de reputación de supermercados 2026’, elaborado por la consultora Adentity.

El consumidor español prefiere la cercanía

El informe, basado en el análisis de 13,2 millones de reseñas de 14.832 supermercados de 76 marcas, confirma la preferencia de los consumidores por las cadenas de proximidad. En este contexto, Deza destaca dentro del segmento de microcadenas (menos de 20 tiendas), junto a otras enseñas como Díaz Cadenas y Supermercados Altoaragón.

Supermercado Deza de Fuente de la Salud el día de su apertura en 2023.. / NATALIA ROMÁN

Además, el estudio incluye una comparativa territorial que sitúa a Deza como la cadena con mejor reputación en Andalucía, reforzando su liderazgo en el mercado autonómico frente a grandes operadores. Estos resultados consolidan el papel de las cadenas locales, cuya cercanía, atención al cliente y gestión de la experiencia de compra son claves en un entorno donde el 94% de los consumidores consulta reseñas antes de decidir dónde comprar.

Otros líderes

El segmento de pequeñas cadenas (entre 21 y 50 supermercados) lo lideran La Despensa Express (Toledo), Ruíz Galán (Cádiz) y Family Cash (Valencia); mientras que las primeras posiciones de cadenas medias son para Plusfresc (Lleida), Supermercados El Corte Inglés (Madrid) y Supermercados Claudio (Galicia).

El ranking por segmentos lo completan Consum (Valencia), Gadis (A Coruña) y Froiz (Pontevedra), a la cabeza del listado de grandes cadenas (entre 201 y 500 establecimientos) y bonÀrea (Lleida), LIDL y Eroski (Vizcaya) como las megacadenas (más de 500) mejor valoradas.