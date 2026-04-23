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Dos detenidos en Córdoba tras robar de madrugada en un comercio de Ciudad Jardín

Los arrestados fueron localizados con los objetos robados, entre los que se encontraban una bicicleta, juguetes y dinero en efectivo

Lso presuntos autores del robo fueron localizados en la avenida del Corregidor.

Lso presuntos autores del robo fueron localizados en la avenida del Corregidor. / AJ González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Policía Nacional en Córdoba ha detenido a dos personas tras forzar la cerradura durante la madrugada de este miércoles y robar en un establecimiento situado en el barrio de Ciudad Jardín, según ha informado este cuerpo de seguridad en una nota de prensa. Los presuntos autores del robo fueron localizados en las inmediaciones, huyendo, con los objetos robados.

Según ha explicado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en la madrugada del día 22 de abril, cuando varios testigos alertaron de la posible comisión de un robo en un comercio del barrio de Ciudad Jardín. Inmediatamente, varios agentes se desplazaron al lugar, donde los presentes les informaron de la participación de dos personas en los hechos. Según relataron los testigos, mientras uno de los individuos se introducía en el interior del local, el otro permanecía en el exterior actuando como vigilante.

Una vez en el local, los agentes constataron que el sistema de cierre había sido forzado y que el interior del establecimiento presentaba signos evidentes de haber sido registrado, con la caja abierta y los artículos revueltos.

Fueron detenidos en las inmediaciones

Los agentes procedieron a rastrear las inmediaciones del lugar y localizaron a dos varones en la avenida del Corregidor cuyas características coincidían plenamente con las facilitadas por los testigos. Ambos portaban los objetos sustraídos del establecimiento, entre los que destacaban una bicicleta de paseo, varios juguetes y dinero en efectivo.

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Ambos fueron detenidos por los agentes, siendo informados de los motivos de la misma y de los derechos que les asisten y pasaron a disposición judicial por la presunta autoría de un delito de robo con fuerza.

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