Cunext inaugurará su fábrica de cobre verde en Córdoba el próximo mes de junio

Cunext prevé inaugurar su nueva fábrica de cobre verde en Córdoba el próximo mes de junio. Las instalaciones, ubicadas junto a la carretera de Granada (N-432), dieron sus primeros pasos sobre el terreno durante el verano de 2024. Este jueves, la vicepresidenta del grupo, Aurora Gracia de los Ríos, ha avanzado que "pretendemos celebrar la inauguración en junio o julio" durante la presentación del Anuario Económico de Córdoba, una publicación editada por Diario CÓRDOBA con la colaboración de la Universidad Loyola Andalucía y patrocinada por la Diputación de Córdoba y Caja Rural del Sur.

El acto, celebrado en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur, ha reunido a cerca de un centenar de asistentes, entre quienes se encontraban representantes institucionales, empresariales y sindicales. Ante ese auditorio, Aurora Gracia ha abordado la reindustrialización sostenible, situando el proyecto de Cunext como ejemplo de esta dinámica. "Nos encontramos en un momento de transformación importante, con objeto de ser líderes europeos", ha reivindicado. Así, la planta de cobre verde "supone una apuesta importante por las tecnologías y la estrategia de retener en Europa las materias primas, y por la sostenibilidad, porque descarboniza nuestras operaciones", ha afirmado.

Elaborada por Diario CÓRDOBA y la Universidad Loyola, la publicación analiza el impacto de la demografía y la despoblación / A. J. González

La "bandera verde de la industria"

Esta iniciativa ha requerido una inversión de 250 millones de euros. La vicepresidenta del grupo ha hecho hincapié en sus beneficios, precisando que "genera valor para la sociedad y para Europa, creando más de 150 empleos (la electrólisis requerirá 80 puestos de trabajo inicialmente), y favorece el tejido empresarial cordobés y diría que internacional, puesto que tenemos proveedores internacionales. Cuando la actividad esté a pleno rendimiento, retornará vía impuestos".

A estas cifras, ha añadido una imagen: "Transforma totalmente nuestra actividad. De ser una industria históricamente algo más gris, nos convierte en la bandera verde de la industria, porque conseguimos descarbonizar nuestras operaciones". La fábrica permitirá producir cátodos de cobre a partir de materiales reciclados, con lo que "evitamos la extracción minera de esas 130.000 toneladas de cobre", ha precisado. Además, Cunext recortará la huella de carbono de su proceso productivo en más de un millón de toneladas de CO2. De forma paralela, ha impulsado el autoconsumo energético a través de placas fotovoltaicas, el transporte cero emisiones y la eficiencia energética basada en la tecnología.

Aurora Gracia ha destacado la importancia de la colaboración público-privada en los proyectos nuevos. En su caso, la planta ha recibido financiación del Gobierno de España (a través del Perte de Descarbonización); incentivos regionales de la Junta de Andalucía; financiación a través del Banco Europeo de Inversiones y el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba en la gestión de licencias. A este respecto, ha desgranado que ha necesitado 60 tipos de licencias diferentes: 13 han sido servidumbres y las otras 47, relativas a Medio Ambiente, Urbanismo y otras municipales, Carreteras, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o Industria. "Es un trabajo ingente por parte de la Administración y del equipo de Cunext. Con que una de estas licencias no hubiera salido, estaríamos parados", ha reconocido. Por ello, en su opinión, "este proyecto es un éxito rotundo y absoluto".

Ricardo López-Crespo, Aurora Gracia y Rafael Romero, este jueves. / A. J. González

La ampliación de la fábrica actual, en 2026

Según ha recordado hoy la vicepresidenta, Cunext fabrica productos de cobre y aluminio para la transición energética. En la actualidad, cuenta con una plantilla de alrededor de 700 profesionales. Junto a las obras del polo verde, amplía sus instalaciones ubicadas en el polígono del cobre (junto al Parque Joyero) y prevé concluir estos trabajos antes de que termine 2026. En esta actuación, la compañía anunció el proyecto Inversión en sostenibilidad, productividad, digitalización y adaptación a la industria 5.0 en las instalaciones del Grupo Cunext.

Reindustrializar para evitar la dependencia exterior

Abundando en el objetivo general de la reindustrialización, Aurora Gracia ha recordado a los asistentes los "acontecimientos geopolíticos" que han puesto a Europa sobre alerta y que "nos han sacado nuestras debilidades respecto a las materias primas, logísticas y suministros de metales importantes". "Esto nos ha llevado a un cambio estratégico, por parte de Europa, donde se pone el foco en reindustrializar, en volver a ser productivos en los metales, en productos estratégicos". En esta línea, ha explicado que Europa ha reconocido la planta de cobre verde de Cunext como un proyecto "altamente atractivo", teniendo en cuenta que este metal es "estratégico para la transición energética" y que la iniciativa afinca industria en España, concretamente, en Córdoba.

Asistentes al acto, en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur. / A. J. González

Demandas: el ferrocarril y el ramal central

Para finalizar su intervención, la vicepresidenta de Cunext Group ha aludido a las necesidades de la industria. En primer lugar, ha apuntado el acceso a la capacidad energética y ha instado a intentar aminorar la burocracia. Por otra parte, ha hecho referencia a la financiación y al desarrollo de infraestructuras que posibiliten la logística. Sobre esto último, ha manifestado a modo de ejemplo que "podríamos pensar en el desarrollo de ferrocarril para transportar mercancías y el desarrollo del ramal central de la autovía en España".

Otra inquietud, expresada en los últimos años desde diferentes sectores económicos, es la falta de trabajadores. "No sé dónde está la gente", ha subrayado, admitiendo que "puede llegar a ser un problema". Aurora Gracia ha demandado formación profesional, porque "tenemos necesidad de profesionales. Últimamente no encontramos equipos que quieran incorporarse a las empresas, es una tristeza". En último lugar, ha puesto de relieve que "sin apoyo institucional, no hay viabilidad para ningún tipo de proyecto".

Miguel Romero, Javier López de Pablo, Carlos García, Pedro Pablo Pérez, Mercedes Torres, Mª Carmen López, Araceli de los Ríos, Mª José Vázquez, Ildefonso Camacho y Esteban Almirón. / A. J. González

Rafael Romero: "Necesitamos productividad"

En su decimoséptima edición, el Anuario Económico de Córdoba analiza el impacto de la demografía y la despoblación, junto a diferentes hitos de la economía provincial. Los lectores podrán adquirirlo este viernes, 24 de abril, al precio de un euro, junto al ejemplar del periódico, y también los días 25 y 26 de abril en los puntos de venta.

Diario CÓRDOBA y la Universidad Loyola han colaborado en la elaboración de esta publicación, donde también han participado expertos y periodistas bajo la coordinación del jefe de Publicaciones de CÓRDOBA, Francisco Expósito, y del profesor de la Loyola Pedro Pablo Pérez. El anuario ha contado con el patrocinio de la Diputación de Córdoba y de Caja Rural del Sur, y con la colaboración de Imdeec, Grupo PACC, Parque Joyero, Magtel, ITEA, Universidad Loyola, CECO, Cunext Group, F&J Martín Abogados y Atende.

Durante la presentación de este trabajo, el director de Diario CÓRDOBA, Rafael Romero, ha señalado al público que "este Anuario Económico es una radiografía sin anestesia, elaborada por más de veinte analistas, investigadores y profesionales (...) No necesitamos propaganda. Necesitamos productividad, retención de talento, industria que escale y un modelo que reparta mejor lo que genera. Ese es el diagnóstico que ofrecen estas páginas".

Caja Rural del Sur alcanza los 3.147 millones de euros

De su parte, Ricardo López-Crespo, vicepresidente de Caja Rural del Sur, ha detallado en su intervención los últimos resultados de esta entidad en la provincia. De acuerdo con las cifras presentadas, su volumen de negocio total ha aumentado casi un 11% hasta alcanzar los 3.147 millones de euros; el ahorro de clientes gestionado se ha elevado un 12% y el volumen de productos fuera de balance ha crecido un 45%. La actividad de la fundación ha llegado a más de un centenar de organizaciones con diferentes fines. López-Crespo ha animado a las administraciones públicas y al sector productivo privado "a colaborar con lealtad y constancia en pro del desarrollo global de Córdoba".