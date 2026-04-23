Córdoba renueva sus nombres sin estridencias: María sigue mandando y Rafael pierde mucho terreno

De María del Carmen a María, y de Rafael a Manuel. Córdoba vive un cambio en sus nombres, pero no una revolución. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este jueves su estadística anual de nombres más frecuentes por provincias y, en Córdoba, el retrato es claro: la tradición sigue mandando en el global, aunque entre los más jóvenes asoma un relevo sin estridencias, con lo que se podría llamar nuevos clásicos. La señal más llamativa está en los nombres masculinos, ya que Rafael pierde mucho terreno en las nuevas generaciones, mientras se consolidan opciones como Manuel, Alejandro o Álvaro.

Los nombres más comunes en Córdoba

En mujeres, los nombres más habituales en el conjunto de la provincia siguen siendo los de siempre. Encabeza la lista María Carmen, con 15.481 cordobesas, seguida de Carmen (11.938) y María (11.312). Sin embargo, al fijarse en el grupo de nacidas desde 2020, se aprecia un cambio generacional: María continúa liderando (con 522), pero aparecen con fuerza Lucía (352) y Sofía (322). En ese tramo, los compuestos clásicos pierden peso: María Carmen cae hasta el puesto 101, con 21 nacidas, y nombres muy tradicionales como Antonia pasan del cuarto lugar en el global (8.509) a posiciones muy retrasadas entre las más jóvenes (puesto 164, con 10). En el lado contrario, destacan subidas de nombres que no son “raros”, pero sí más propios de esta generación: Vega (del 172 al 12) y Jimena (del 131 al 8).

Chicos jugando en la Ciudad de los Niños. / A. J. GONZÁLEZ

En hombres, la fotografía general cambia poco: Antonio es el nombre más frecuente, con 23.336 residentes en la provincia, seguido de Rafael (20.210) y Manuel (19.979). Donde sí se nota el relevo es entre los nacidos desde 2020: Manuel pasa del tercer puesto al primero (con 500), seguido de Alejandro (400) y Álvaro (393). En ese mismo grupo, Rafael baja hasta el sexto puesto (343), una caída que refleja bien la tendencia: Córdoba se renueva, pero lo hace sin romper con lo reconocible. También ganan presencia Martín (del 49 al 5) o Lucas (del 80 al 17), mientras retroceden compuestos clásicos como Francisco Javier (del 9 al 62) o José Antonio (del 7 al 57).

Cordobeses en una terraza de la ribera. / Manuel Murillo

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