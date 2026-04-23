Trenes
Córdoba recupera la conexión en AVE con Málaga tras casi tres meses: Adif confirma la fecha de reapertura de la línea de alta velocidad
La línea de alta velocidad entre Málaga y Madrid, interrumpida desde principios de febrero por fuertes lluvias, retomará su servicio el 30 de abril
Córdoba recuperará la conexión por alta velocidad con Málaga tras casi tres meses sin servicio. Según ha confirmado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid, con parada en la estación Córdoba Julio Anguita, interrumpida desde principios de febrero por los daños de las borrascas, se recuperará el 30 de abril a las 12.00 horas.
La fecha de reapertura de la conexión ferroviaria directa de alta velocidad cumplirá así con las previsiones que se trasladaron a mediados de marzo, que apuntaban a su restablecimiento a finales de abril.
La recuperación de la línea se produce tras la reparación de los graves daños ocasionados por las intensas y prolongadas lluvias el pasado mes febrero a la altura de Álora, cuando se produjo un desprendimiento de tierras y el colapso de un muro de contención.
La circulación en la línea de alta velocidad que une Málaga con Madrid y otras capitales andaluzas como Córdoba quedó cortada el 4 de febrero a la altura de Álora (Málaga) y se restablecerá antes del próximo puente de mayo en el que se celebran las Cruces en la capital cordobesa si no hay ningún factor externo sobrevenido. Según ha precisado Adif, la la reapertura del servicio será posible tras una intervención de "gran complejidad y magnitud, debido al volumen del deslizamiento (más de 200.000 m3 de tierra) y las condiciones del terreno, además de la proximidad de una línea de alta tensión".
Intervención de gran complejidad
Tras el colapso, el muro y su entorno se sometieron a un análisis técnico del que se derivó la necesidad de suprimir buena parte de la estructura que continuaba en pie, mediante un plan de trabajo por fases para garantizar la seguridad de las operaciones, y suavizando asimismo la pendiente del terreno.
Una vez completadas estas operaciones, Adif ha explicado que actualmente se reponen las instalaciones ferroviarias: sistemas de electrificación (catenaria), vías y desvíos, así como los equipos de señalización y regulación del tráfico.
Durante los trabajos en la zona se han movilizado unas 25 máquinas de diverso tipo y hasta 75 personas repartidas en varios turnos de trabajo, cubriendo las 24 horas del día, "con el objetivo de agilizar la recuperación de la infraestructura y el servicio ferroviario lo antes posible", ha matizado Adif.
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