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Córdoba, Mejor Destino Urbano para los lectores de National Geographic: “Es un espectáculo de flores”

La capital competía en los Premios de los Lectores 2026 con Barcelona, Granada, Valencia, A Coruña, Melilla y Elche

Puente Romano de Córdoba con al Mezquita-Catedral al fondo.

Puente Romano de Córdoba con al Mezquita-Catedral al fondo. / CÓRDOBA

María Roso

Los lectores de la revista especializada Viajes National Geographic no tienen dudas de cuál es el Mejor Destino Urbano de España este 2026: Córdoba.

La capital cordobesa se ha impuesto en esta categoría de los Premios de Lectores 2026, en los que se elige por votación popular los mejores destinos, hoteles, aerolíneas y experiencias viajeras del mundo.

Tras alzarse en 2024 como Mejor Destino Gastronómico nacional, en esta ocasión, Córdoba es escogida como Mejor Destino Urbano en una terna a la que también concurrían Barcelona, Granada, Valencia, A Coruña, Melilla y Elche.

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Los Patios de Córdoba, uno de los grandes reclamos de la ciudad. / Manuel Murillo

Los méritos de Córdoba para National Geographic

Según indica la propia publicación, “pocas ciudades pueden presumir de un patrimonio y un espíritu urbano tan atractivos. Sin duda, la Mezquita-Catedral es la gran carta de presentación de Córdoba, con su bosque de columnas y arcos de herradura, su mihrab, las capillas barrocas y el Patio de los Naranjos. Pero hay mucho más por descubrir: el Puente Romano o el Alcázar de los Reyes Católicos entre los monumentos históricos; y las calles de la Judería, con ventanas a rebosar de geranios, y la rectangular plaza de la Corredera que invita a sentarse al sol entre amigos y charlas. En mayo, los Patios de Córdoba —Patrimonio Inmaterial de la Unesco— convierten la ciudad en un espectáculo de flores que tiene uno de sus principales escenarios en los doce patios del palacio de Viana”.

Los otros premiados por los lectores

Premios de Lectores 2026 cuentan con 14 categorías que incluyen mejor destino urbano, mejor destino rural, mejor destino de playa, mejor destino gastronómico, mejor destino internacional, mejor destino sostenible, mejor hotel urbano, mejor hotel en un entorno natural, mejor hotel de costa, mejor hotel con historia, mejor hotel internacional, mejor automóvil para viajar y mejor proyecto de sostenibilidad turística. En cada categoría han concurrido 7 nominados, con un total de 98 candidaturas.

Estos son los ganadores en las categorías principales:

  • Mejor destino urbano de España: Córdoba
  • Mejor destino natural de España: Pirineo de Lleida
  • Mejor destino de playa de España: Llanes
  • Mejor destino gastronómico de España: Bilbao
  • Mejor destino internacional: Angola
  • Mejor destino sostenible: Menorca
  • Mejor hotel urbano de España: ME Málaga
  • Mejor hotel en entorno natural de España: La Malvasía
  • Mejor hotel de costa de España: Royal Hideaway Corales Villas
  • Mejor hotel con historia de España: Parador de Santiago de Compostela
  • Mejor hotel internacional: Octant Douro
  • Mejor bodega de España: Lustau
  • Mejor automóvil para viajar: Renault 4 E-Tech
  • Mejor proyecto de sostenibilidad turística: A Coruña

Además se han concedido las siguientes menciones especiales:

Noticias relacionadas y más

  • Mejor destino gastronómico de España: Málaga
  • Mejor destino sostenible: Islas Cíes
  • Mejor hotel en entorno natural de España: Hotel Sommos
  • Mejor bodega de España: Enate
  • Mejor destino internacional: República Checa

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