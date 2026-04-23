Córdoba, Mejor Destino Urbano para los lectores de National Geographic: “Es un espectáculo de flores”

Los lectores de la revista especializada Viajes National Geographic no tienen dudas de cuál es el Mejor Destino Urbano de España este 2026: Córdoba.

La capital cordobesa se ha impuesto en esta categoría de los Premios de Lectores 2026, en los que se elige por votación popular los mejores destinos, hoteles, aerolíneas y experiencias viajeras del mundo.

Tras alzarse en 2024 como Mejor Destino Gastronómico nacional, en esta ocasión, Córdoba es escogida como Mejor Destino Urbano en una terna a la que también concurrían Barcelona, Granada, Valencia, A Coruña, Melilla y Elche.

Los Patios de Córdoba, uno de los grandes reclamos de la ciudad. / Manuel Murillo

Los méritos de Córdoba para National Geographic

Según indica la propia publicación, “pocas ciudades pueden presumir de un patrimonio y un espíritu urbano tan atractivos. Sin duda, la Mezquita-Catedral es la gran carta de presentación de Córdoba, con su bosque de columnas y arcos de herradura, su mihrab, las capillas barrocas y el Patio de los Naranjos. Pero hay mucho más por descubrir: el Puente Romano o el Alcázar de los Reyes Católicos entre los monumentos históricos; y las calles de la Judería, con ventanas a rebosar de geranios, y la rectangular plaza de la Corredera que invita a sentarse al sol entre amigos y charlas. En mayo, los Patios de Córdoba —Patrimonio Inmaterial de la Unesco— convierten la ciudad en un espectáculo de flores que tiene uno de sus principales escenarios en los doce patios del palacio de Viana”.

Los otros premiados por los lectores

Premios de Lectores 2026 cuentan con 14 categorías que incluyen mejor destino urbano, mejor destino rural, mejor destino de playa, mejor destino gastronómico, mejor destino internacional, mejor destino sostenible, mejor hotel urbano, mejor hotel en un entorno natural, mejor hotel de costa, mejor hotel con historia, mejor hotel internacional, mejor automóvil para viajar y mejor proyecto de sostenibilidad turística. En cada categoría han concurrido 7 nominados, con un total de 98 candidaturas.

Estos son los ganadores en las categorías principales:

Mejor destino urbano de España: Córdoba

Córdoba Mejor destino natural de España: Pirineo de Lleida

Pirineo de Lleida Mejor destino de playa de España: Llanes

Llanes Mejor destino gastronómico de España: Bilbao

Bilbao Mejor destino internacional: Angola

Angola Mejor destino sostenible: Menorca

Menorca Mejor hotel urbano de España: ME Málaga

ME Málaga Mejor hotel en entorno natural de España: La Malvasía

La Malvasía Mejor hotel de costa de España: Royal Hideaway Corales Villas

Royal Hideaway Corales Villas Mejor hotel con historia de España: Parador de Santiago de Compostela

Parador de Santiago de Compostela Mejor hotel internacional: Octant Douro

Octant Douro Mejor bodega de España: Lustau

Lustau Mejor automóvil para viajar: Renault 4 E-Tech

Renault 4 E-Tech Mejor proyecto de sostenibilidad turística: A Coruña

Además se han concedido las siguientes menciones especiales: