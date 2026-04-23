Córdoba lanza la segunda edición de rutas guiadas para descubrir la historia de sus barrios

El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado la segunda edición de su programa de rutas guiadas por los distritos de la ciudad, una propuesta que vuelve a apostar por acercar la historia y el patrimonio local a la ciudadanía a través de paseos culturales accesibles y participativos.

Bajo el título En busca de la historia de Córdoba, este nuevo ciclo se desarrollará durante la primavera y recorrerá distintos barrios de la capital cordobesa con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la ciudad desde una perspectiva más cercana y territorial. A diferencia de la edición anterior, centrada en curiosidades históricas y hallazgos arqueológicos, esta nueva propuesta pone el foco en comprender la evolución histórica de cada distrito.

La delegada de Participación Ciudadana, Eva Contador, destacó durante la presentación la buena acogida de este tipo de iniciativas y el interés creciente entre la población. "Son actividades que tienen una gran aceptación. De hecho, muchas veces personas más jóvenes nos dicen que están deseando participar en estas rutas", ha señalado, subrayando el carácter abierto del programa, dirigido a toda la ciudadanía y no solo a personas mayores.

El programa contempla un total de seis rutas distribuidas por los distritos Norte, Sierra, Levante, Centro, Poniente Sur y Sur. Cada una de ellas contará con grupos de unas 30 personas, alcanzando en conjunto alrededor de 150 plazas. Los recorridos se celebrarán los domingos a las 11.00 horas, una franja horaria pensada para facilitar la participación y evitar las horas de mayor calor.

Las rutas estarán guiadas por Ángela Laguna, especialista en historia del arte y arquitectura, que será la encargada de conducir a los participantes por enclaves menos conocidos y relatos singulares del patrimonio cordobés.

Así serán las rutas

El calendario arrancará el próximo 10 de mayo en el distrito Norte con un recorrido centrado en las calles como reflejo de la historia del barrio, incluyendo referencias a hallazgos arqueológicos como el conocido sarcófago hallado en la zona. Posteriormente, el programa continuará en Levante con un paseo inspirado en el libro Paseos por Córdoba, que permitirá descubrir curiosidades y leyendas del entorno.

El 7 de junio, la actividad se trasladará al distrito Centro con una ruta dedicada a desentrañar aspectos menos conocidos de esta zona histórica, mientras que el 14 de junio será el turno de Poniente Sur, donde los participantes podrán adentrarse en el pasado romano de la ciudad y conocer espacios como el Palacio de Cercadillas, uno de los enclaves arqueológicos más relevantes.

El ciclo concluirá el 21 de junio en el distrito Sur con un recorrido en torno al río Guadalquivir, que servirá como hilo conductor para explicar la evolución histórica y social de esta zona de la ciudad.

Las inscripciones se realizarán de forma individual y a través de un código QR habilitado para ello o presencialmente en los centros cívicos. Además, la información sobre cada ruta estará disponible en la web municipal y en las redes sociales de Participación Ciudadana.

Desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a participar en esta iniciativa, que en su primera edición registró una notable demanda. En este sentido, Contador no descarta ampliar el número de rutas o plazas en futuras convocatorias si se mantiene el interés: "Si la respuesta sigue siendo tan positiva, nos plantearemos crecer para que más cordobeses puedan disfrutar de estas actividades".

Contador ha incidido en el valor de estas visitas como herramienta para reforzar el conocimiento y el vínculo con la ciudad: "Es muy bonito poder enseñar Córdoba no solo a través de sus grandes monumentos, sino también con anécdotas, curiosidades y la historia de cada barrio. Eso nos permite transmitir mejor nuestra identidad a quienes nos visitan".