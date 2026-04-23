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Córdoba estrena un jardín vertical con 1.700 plantas en el paso subterráneo de Carlos III

El Ayuntamiento de Córdoba busca expandir la iniciativa del jardín vertical a otros puntos de la ciudad tras el éxito de la primera instalación de este tipo

Infraestructuras instala un espectacular jardín vertical

Infraestructuras instala un espectacular jardín vertical

A. J. González

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

La Delegación de Infraestructuras ha instalado un jardín vertical con más de 1.700 plantas en el paso subterráneo de la avenida de Carlos III de Córdoba. Las jardineras verticales o jardines verdes son estructuras diseñadas para cultivar plantas en superficies verticales, como muros, fachadas o vallas, optimizando el espacio al crecer hacia arriba en lugar de en el suelo. Estas instalaciones, también llamadas muros verdes o fachadas vegetales, pueden ser de interior o exterior y utilizan sistemas de bolsas, macetas o hidroponía para su mantenimiento.

Imagen del paso subterráneo de la avenida Carlos III con el jardín vertical.

Imagen del paso subterráneo de la avenida Carlos III con el jardín vertical. / A.J. GONZÁLEZ

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha apostado por este tipo de instalación en una de las zonas con mayor volumen de tráfico, el paso subterráneo de Carlos III, aunque se espera trasladar la iniciativa a otros espacios de la capital cordobesa. Este jardín vertical tiene varias ventajas para el entorno urbano, al hacerlo no solo más estético sino más verde. Con ello, se mejora el aire, gracias a la labor purificadora que tienen las plantas. Además, las plantas contribuyen a reducir la temperatura y el efecto isla de calor y, por último, "contribuimos a hacer una ciudad más viva, con espacios que cuidan de las personas", explica el concejal del Ayuntamiento de Córdoba.

1.700 plantas

El jardín vertical de la avenida Carlos III lo ha realizado la empresa Licuas con diseño y asesoramiento de la empresa Terapia Urbana. El coste de ejecución de la obra es de 27.500 euros y se han empleado un total de 1.700 plantas. En concreto, se ha usado un sistema de ajardinamiento semihidroponico fytotextil. Consiste en módulos flexibles multicapa que se conectan a una subestructura anclada al muro soporte, formando una matriz de bolsillos que alojan las plantas con su propio sustrato, facilitando su adaptación y desarrollo. Este diseño permite un fácil acceso al sistema de riego, simplificando el mantenimiento.

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El riego se hará de forma automatizada a través de un acceso remoto, que incluye un sistema para el control de caudal, sensores de humedad de sustrato y temperatura y bomba de fertirriego. La Delegación de Infraestructuras ha hecho una selección de especies atendiendo al estudio micro climático y estudio de soleamiento.

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