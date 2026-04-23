La llegada de una vaguada amenaza con aguar las citas del Mayo Festivo: estas son las horas de lluvia en Córdoba

Córdoba vive este jueves sus últimas horas de estabilidad meteorológica previa al giro que dará el tiempo a partir de este viernes, con la llegada de precipitaciones como consecuencia de una vaguada que se descolgará sobre el sur peninsular y que dará lugar a una pequeña dana que provocará la inestabilidad y un ambiente más fresco, con un descenso de las máximas que se dejará notar especialmente en la jornada del 24 de abril.

Así, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), “en lo que queda de semana se aprecia ese aumento de la inestabilidad, reflejada en el campo de probabilidad de precipitación en algunas zonas el viernes y el sábado. Altibajos en las temperaturas con subidas en general salvo el viernes, cuando habrá una bajada significativa”.

El regreso de las lluvias a Córdoba coincidirá con la celebración de dos de las jornadas grandes de la Cata del Vino Montilla-Moriles, que se desarrolla bajo una carpa, en la avenida del Alcázar, del 23 al 26 de abril. Y llega también en el fin de semana de la Batalla de las Flores, que tendrá lugar a partir de las 12.00 horas el domingo 26.

¿Cuándo lloverá en Córdoba?

Las precipitaciones harán acto de presencia el viernes, en una jornada de cielos nubosos, con lluvias de débiles a moderadas, que pueden ir acompañadas de tormentas y ser localmente fuertes y persistentes en Sierra Morena por la tarde. Las mínimas experimentarán pocos cambios, mientras que las máximas observarán un leve descenso, marcando unas temperaturas entre los 11 y 26 grados.

Se espera que empiece a llover a partir de mediodía, con una probabilidad del 55% entre las 12.00 y 18.00 horas, que aumentará al 90% en el último tramo de la jornada, cuando, además los chubascos podrían ir acompañados de tormentas.

Las lluvias se mantendrán durante la primera mitad del sábado 25 de abril, con una probabilidad del 90 por ciento, que bajará al 65% en la segunda parte de la jornada, en la que los cielos pasarán de cubiertos a muy nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

¿Habrá lluvia en la Batalla de las Flores?

La Aemet descarta la posibilidad de lluvias en la jornada del domingo 26, cuando Córdoba celebra una de las fiestas más populares del Mayo Festivo: la Batalla de las Flores.

El evento tiene lugar a las 12.00 horas, en el Paseo de la Victoria y República Argentina, donde una docena de carrozas recorrerán las calles lanzando 80.000 claveles al público.

Ese día se esperan cielos con intervalos nubosos y un leve repunte de los termómetros, con 27 grados de máxima, mientras que la mínima será de 11 grados.