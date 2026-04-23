Urbanismo
Comienzan las obras para sacar del estado ruinoso a la sede de la Real Academia de Córdoba en Ambrosio de Morales
La Gerencia Municipal de Urbanismo adjudicó a Construcciones Antroju las obras de la primera fase de la reforma del edificio de la Real Academia de Córdoba, con un plazo de ejecución de ocho meses
Las obras de la primera fase de la reforma del edificio de la calle Ambrosio de Morales, donde tenía su sede la Real Academia de Córdoba, ya han comenzado. Los trabajos fueron adjudicados por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) a la única empresa que se presentó a la licitación, Construcciones Antroju.
De cumplirse el plazo de ejecución, establecido en ocho meses, esta primera fase de la obra podría estar acabada en este mismo ejercicio. La adjudicataria, que realizará los trabajos por 571.758 euros, actuará en la edificación principal, la que recae en la calle Ambrosio de Morales. El edificio al completo está formado por dos casas, la 9 y la 9 bis. Ambas dejaron de utilizarse en el año 2007 ante el mal estado de las mismas. A partir de ese año, la Real Academia estableció su sede en la calle Alfonso XIII.
El presupuesto total de la reforma, al menos el que se comunicó en un principio, asciende a 1,5 millones de euros. Esa cantidad podrá verse incrementada si se tiene en cuenta que la licitación de esta primera fase tuvo que publicarse dos veces. En la primera, el contrato quedó desierto y Urbanismo decidió aumentar el presupuesto base.
Los trabajos que se llevarán a cabo
Según el proyecto, el edificio donde se asentaba la Real Academia presenta daños en las cubiertas. El agua de lluvia entra y provoca afecciones a las estructuras de madera. También presentan deterioro los elementos de forjado de la primera planta y los muros de carga.
La adjudicataria deberá centrar sus trabajos en las cubiertas, actuando tanto en la cobertura como en la estructura de madera que da soporte a la misma, de forma que pueda asegurarse el mantenimiento del edificio. El proyecto incluye, además, el resanado y pintado de paramentos exteriores e interiores y la reparación de las carpinterías.
Construcciones Antroju deberá también colocar nuevas instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento en la planta baja, así como sustituir los aseos existentes por unos adaptados.
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