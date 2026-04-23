La Cata del Vino Montilla-Moriles levanta el telón en Córdoba con acceso libre, sabor a tardeo y... ganas de disfrutar

Con las primeras copas servidas y los primeros visitantes asomándose a los estands, en un ambiente claramente festivo y que recuerda el mes que tiene Córdoba por delante. Así ha arrancado la Cata del Vino Montilla-Moriles este jueves en una edición que repite en la Ribera, más en concreto en la avenida del Alcázar de Córdoba, y llega con un cambio práctico que marca el inicio de la cita: este año se accede sin ticket de entrada. La que es una de las citas más populares del Mayo Festivo cordobés se prolongará hasta la tarde del domingo con un amplio programa de actividades.

El presidente del Consejo Regulador de la DO Montilla-Moriles, Javier Martín, ha asegurado —ante la presencia de no pocos turistas que comenzaban a acercarse a los estands— que la Cata tiene una “importante proyección internacional” y ha recordado que, como novedad, no es necesario disponer de ticket de entrada en un espacio que abrirá de 12.00 a 19.00 horas, fomentando así el tardeo.

Inauguración de la Cata del Vino. / Chencho Martínez

En esta edición participarán diez bodegas, cuatro menos que el año pasado, acompañadas por cinco restaurantes. En este sentido, Martín ha dicho no estar “preocupado” y ha achacado la reducción a las malas cosechas a consecuencia del mildiu. Según Martín, el mildiu “ha reducido las cosechas entre un 40 y un 50%”. Por ello, ha agradecido a la comisión de la Cata su “esfuerzo” y a los establecimientos y bodegas participantes que “sigan apostando” por la cita. Además, ha defendido que las diez bodegas representan “perfectamente” a la denominación de origen, ya que “están prácticamente los pueblos más importantes”.

Martín también ha recordado que habrá catas dirigidas en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV), entre otras actividades paralelas, y ha animado a los cordobeses a probar “un abanico de productos muy amplio”.

Homenaje a Adamuz

En el acto también ha estado presente Rafael Ángel Moreno, alcalde de Adamuz, a quien se ha rendido un homenaje en el CRV. El regidor se ha mostrado agradecido y, con una sonrisa, ha recordado que “nuestro sector no es el vino, es el aceite”, aunque ha añadido que, al mismo tiempo, “sabemos lo que es cuidar un producto todos los días del año”.

Ambiente en la ribera poco después de la inauguración. / Chencho Martínez

Rafael Llamas, alcalde de Montilla, se ha centrado en el enoturismo, un sector que, ha afirmado, está “en auge” y que está impulsando a la DO hacia “una nueva etapa” y una “nueva forma de promocionar nuestros vinos” y “aportar valor añadido”. Todo ello, ha indicado Llamas, “está subiendo los precios”, algo que ha valorado positivamente porque repercute en “bodegas, agricultores y personas que cuidan de nuestros campos”. El regidor también ha puesto en valor la “versatilidad” de los caldos.

Por su parte, la delegada de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, ha asegurado que es un evento que “representa a la ciudad de Córdoba” y ha recordado que “cada bodega es un motor económico potentísimo”. En este punto ha coincidido el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, que ha señalado que el sector del vino “genera riqueza, valor añadido y empleo”, mientras que el diputado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, ha recordado que “catar es conocer”, por lo que ha animado a los cordobeses a descubrir los vinos de su tierra y a “saber distinguir lo que hacemos en los pueblos de Córdoba”.

Actividades paralelas

El programa cuenta con una serie de actividades paralelas en las que diferentes ayuntamientos presentan sus propuestas turísticas, además de catas dirigidas de espumosos, como Cooperativa La Unión Montilla, Bodegas Alvear o Grupo Pérez Barquero. Precisamente, desde este último, una de sus trabajadoras, mientras servía las primeras copas, celebraba un evento que “es más cómodo en la Ribera” ya que, a su juicio, “acerca más nuestro vino a turistas y da más difusión”, además de que es un sitio “más accesible y bonito”. Desde Lagar Blanco coincidían en la ubicación y, aunque admiten que es un fin de semana “intenso”, creen que “merece mucho la pena”, ya que “muchos jóvenes descubren el vino en la Cata”, lo que, a su juicio, supone “más ventas a futuro”. Además, cree que en los últimos años el público joven “cada vez sabe más lo que quiere”, por lo que “la cultura del vino está calando”.

Una azafata sirve un espumoso. / Chencho Martínez

Bodegas participantes

Grupo Pérez Barquero

Cooperativa La Unión Montilla

Bodegas Rockeracaberiñana

Cooperativa Vitinícola Local SCA

Bodegas Navarro & Pilicrim

Lagar Blanco

Bodegas del Pino

Alvear

Cooperativa La Aurora

San Acacio y Asunción SCA

Restaurantes

La lonja del marisco

Asador Río Grande

Taberna La Montillana

Misa de 12

La Taberna del Río

Amor por el vino

La carpa poco a poco se iba llenando de turistas y cada vez de más cordobeses, como el creador de contenido Juusogastro, que probaba varios espumosos mientras grababa algunos planos. Frente al estand del restaurante Misa de 12, Álvaro de la Casa se tomaba el primer fino con su mujer, "que no el último", puntualizaba entre risas. Él prefiere la Diputación como ubicación de la cita, pero porque "pilla al lado de mi casa". Cuenta que lleva yendo a la Cata con su mujer "muchos años" y que le gusta hacerlo el día de la inauguración, ya que "es cuando menos gente hay y más tranquilo se está... Cosas de jubilados", añadía con un tono socarrón. Algún que otro turista como Danny, de Portugal, cataban un espumoso de García-Baquero con un grupo de españoles. El joven está de Erasmus y, aunque señala que prefiere los de Oporto, zona de donde él es originario, de los cordobeses le gusta que "no son tan dulces".

María Escrivá ha venido a Córdoba desde un pueblo de Barcelona a pasar el fin de semana con unas amigas y admite que, de camino a la Judería "nos hemos encontrado con esto" y que la temperatura, el ambiente y, sobre todo el producto, les ha hecho pararse. "Nos tomaremos, una copa... y quién sabe si alguna más". En medio de tanto ambiente festivo, Rafael Sánchez apuntaba que le gusta la idea de apostar por el tardeo, ya que en ediciones anteriores "era un botellón", sin embargo, no aprueba la decisión de quitar el ticket de entrada porque "esto va a ser un trajín de gente que va a venir a curiosear y poco más". Aun así, se declara un apasionado de los vinos Montilla-Moriles que le recuerdan a su padre: "No fallaba, todos los días antes de comer se ponía su copita", dice con cierta nostalgia.