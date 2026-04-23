Cáritas Córdoba recibe una subvención de 37.000 euros de la Junta para la mejora del Hogar San Pablo

La Junta de Andalucía ha concedido una subvención de más de 37.000 euros a Cáritas Diocesana de Córdoba para mejorar la residencia de personas mayores Hogar San Pablo, ha informado la entidad en una nota de prensa.

La ayuda se enmarca en la convocatoria de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad para proyectos de inversión con fines sociales en equipamientos y vehículos adaptados. Estas subvenciones están financiadas con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, una línea de apoyo pensada para mejorar la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

El proyecto respaldado lleva por nombre Equipamiento Hogar San Pablo y tiene como objetivo mejorar las condiciones físicas y funcionales de la residencia. Según detalla Cáritas en su nota, la actuación busca crear un entorno más seguro, confortable y acogedor para las personas mayores que viven en este centro de Córdoba.

Mejora de la accesibilidad

Entre las actuaciones previstas figura la renovación de las puertas interiores y exteriores del Hogar San Pablo. Con esta intervención, la entidad pretende adecuar las instalaciones a la normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad, además de favorecer una mejora de la eficiencia energética del edificio.

La intervención permitirá a su vez modernizar elementos básicos del inmueble que influyen de forma directa en la vida diaria de los residentes, desde la movilidad dentro del centro hasta la sensación de bienestar y protección en su día a día.

Cáritas ha afirmado que esta iniciativa pone de manifiesto "el compromiso de la Junta de Andalucía con la creación de espacios que promuevan la confianza, la estabilidad y el bienestar de las personas residentes, contribuyendo a que la residencia se consolide como un verdadero hogar".