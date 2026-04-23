El Anuario Económico de Diario CÓRDOBA analiza el impacto de la demografía y la despoblación en su edición de 2026

El Anuario Económico de Córdoba, publicación que alcanza este 2026 su decimoséptima edición, dedica este año un bloque especial a analizar el impacto de la demografía y el territorio en la economía, prestando especial atención a aspectos como la despoblación, que ya existe en determinados núcleos de la provincia, y a las iniciativas económicas, políticas, sociales y educativas que se están llevando a cabo para reducir las consecuencias de esta situación.

El Anuario Económico de Córdoba, coordinado por el jefe de Publicaciones de Diario CÓRDOBA, Francisco Expósito, y por el profesor de la Universidad Loyola Pedro Pablo Pérez, es una de las publicaciones más consolidadas en su ámbito de Andalucía. Editado con el patrocinio de la Diputación de Córdoba y Caja Rural del Sur, Diario CÓRDOBA y la Universidad Loyola colaboran en la confección de esta publicación, junto a expertos económicos y periodistas que se unen para analizar la economía cordobesa y andaluza.

Presentación del Anuario Económico de Córdoba, en su edición del pasado año. / AJGONZALEZ

Firmas colaboradoras

Colaboran a su vez en la publicación de este anuario Imdeec, Grupo PACC, Parque Joyero, Magtel, ITEA, Universidad Loyola, CECO, Cunext Group, F&J Martín Abogados y Atende. Los lectores de Diario CÓRDOBA lo podrán adquirir este viernes 24 de abril al precio de un euro, junto al ejemplar del periódico, y también los días 25 y 26 de abril en los puntos habituales de venta de prensa.

El Anuario Económico de Córdoba comenzó hace 17 años a analizar el estado de la economía cordobesa a través de los distintos sectores económicos y las principales empresas de la provincia con el objetivo de aportar ideas y estrategias para hacer más competitiva la economía.

Cuatro bloques

El volumen de este año consta de 164 páginas y se estructura de nuevo en cuatro bloques para abordar las claves de la economía cordobesa a través de su relación con la situación internacional, nacional y andaluza, centrándose en aspectos como empleo, empresa, mercado exterior y situación financiera.

El segundo de los bloques está dedicado a la coyuntura económica, un detallado estudio en el que, a través de los distintos sectores, se analiza la situación del último año y se avanzan perspectivas para 2027. A continuación se sintetiza la evolución de la actividad empresarial en el último ejercicio y las novedades que han marcado su evolución a través de sociedades representativas de los distintos sectores económicos en Córdoba, así como la presentación de algunas empresas emergentes. Finalmente, el anuario se cierra con el análisis antes citado de la influencia de la demografía y territorio en la economía.