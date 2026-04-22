La Virgen de Linares inspira un perfume que combina tradición y aroma en su romería

Los actos en honor a la Virgen de Linares han incorporado este miércoles una de sus principales novedades con la presentación de un perfume exclusivo dedicado a la Virgen, en un evento que ha reunido también la presentación del cartel de la romería 2026, el cartel de la ofrenda floral y procesión, y el boletín especial con motivo del 790 aniversario de la reconquista. La cita ha tenido lugar a las 19.00 horas en la Biblioteca Viva de Al Ándalus, en la Cuesta del Bailío, donde se ha dado a conocer esta propuesta conjunta que combina tradición, imagen y una interpretación sensorial de la devoción a la Virgen de Linares.

El perfume, bautizado como Alma de la Sierra, ha sido elaborado por la perfumería Esencia de los Patios como una ofrenda en clave olfativa que pretende narrar el recorrido de la romería desde su inicio hasta la llegada al santuario. La idea central del proyecto es trasladar a fragancias las distintas etapas emocionales y simbólicas del camino romero.

La composición se abre con una nota cítrica de mandarina fresca, que evoca la salida de la comitiva romera, la luz de la mañana en Córdoba y el ambiente festivo con el que arrancan las carrozas y los participantes en dirección a la sierra. Esta primera impresión busca transmitir vitalidad, alegría y el carácter colectivo del inicio del recorrido.

En su desarrollo, la fragancia incorpora el azahar, una de las señas de identidad más reconocibles de la ciudad. Esta nota floral aporta un matiz fresco, luminoso y espiritual, asociado tanto a la primavera como a la pureza simbólica de la Virgen de Linares como Inmaculada Concepción. Su presencia refuerza el vínculo entre la tradición cordobesa y el sentido devocional de la romería.

El cierre del perfume lo protagoniza el palo santo, una nota amaderada y profunda que introduce un tono de recogimiento y solemnidad. Este elemento evoca el incienso, el aire limpio de la sierra y el momento de oración que culmina la romería en el entorno del santuario, aportando una sensación final de paz y espiritualidad.

Con esta presentación, los actos de honor han sumado un elemento innovador que refuerza el carácter cultural y simbólico de la romería, integrando imagen, memoria y experiencia sensorial en torno a una de las devociones más arraigadas en la ciudad.

Con todo ello, ya se conocen más detalles para esta romería, que se celebrará el primer domingo de mayo, el día 3, cuando una comitiva de carruajes, caballistas y peregrinos partan de la ciudad hacia el santuario, situado a ocho kilómetros de la ciudad, para disfrutar de un día de convivencia y fiesta.