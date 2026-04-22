Ultimátum de la Policía Local de Córdoba: se cumple el plazo para no hacer horas extras a las puertas de las Cruces de Mayo

Este miércoles, 22 de abril, termina el plazo que los sindicatos de la Policía Local de Córdoba habían dado al gobierno municipal para resolver el pago de las horas extraordinarias de 2025 que se deben a la plantilla. Los sindicatos Siplico, UGT, CSIF y CCOO habían dado un ultimátum a la Delegación de Recursos Humanos y amenazado con no hacer más horas extras de cara al Mayo Festivo si no se garantizaba el cobro antes de esta fecha. La primera gran prueba de fuego de las fiestas da comienzo el día 27 de abril, cuando empiezan oficialmente las Cruces de Mayo.

El Ayuntamiento de Córdoba sigue de momento sin presentar el plan de seguridad de este evento, por no saber con qué efectivos policiales cuentan este año. La Policía Local estima que se necesitan al menos cuatro días para registrar las peticiones individuales para hacer servicios extraordinarios, de ahí el plazo dado el 22 de abril. Fuentes sindicales informan a CÓRDOBA de que no se han producido contactos oficiales esta semana para desatascar esta situación, mientras que el equipo de gobierno se daba prácticamente por hecho que los sindicatos llevarían el pulso hasta el final.

Respuesta municipal

A pesar del órdago lanzado por los sindicatos policiales, el equipo de la Delegación de Recursos Humanos, con la concejala Cintia Bustos a la cabeza, no se ha sentado con la plantilla y ha insistido en el argumento de que se abonaría todo en el plazo acordado y que eso incluía el mes de mayo. "El compromiso por parte de la Delegación de Recursos Humanos es y sigue siendo que los policías no tendrían que trabajar ningún evento que no se hubiese cobrado del 2025", dijo el lunes Cintia Bustos.

Según los sindicatos, el gobierno local les adeuda las productividades de todo el segundo semestre de 2025 (de junio a diciembre), además de eventos del 2025 como la Media Maratón, Magna, subida del gobierno, el apagón y la Navidad.

A.J.González Córdoba dispositivo de Policía Local para carrera popular solidaria / AJ González / COR

Plazos "incumplidos"

Los sindicatos han rechazado la tesis del cobro en mayo argumentando que es una nueva fecha dada por la delegación tras incumplir las anteriores. En este sentido, sostienen que diciembre 2025 fue la fecha original prometida; después marzo 2026, tras el primer retraso; abril, según dijeron en el Pleno, y ahora, mayo si no es junio finalmente "como se ha filtrado", sostienen.

De este modo, la Policía Local amaga con un bloqueo total de la seguridad en el Mayo Festivo y han pedido a la plantilla que a partir de hoy, 22 de abril, se nieguen a la realización de cualquier tipo de servicio extraordinario. "Ningún compañero debe inscribirse en ningún nuevo servicio extraordinario. Asimismo, aquellos que ya estén inscritos deben tramitar su baja o renuncia de inmediato".

Los sindicatos recuerdan a sus compañeros que, según el protocolo de servicios extraordinarios vigente, no existe ninguna penalización por la renuncia a estos servicios. Además, los sindicatos han pedido disculpas a los compañeros del turno ordinario por los daños colaterales: "Entendemos perfectamente que no es una situación agradable, pero esta es una lucha de todos. Todos pasamos por lo mismo y el que algo quiere, algo le cuesta. Ha llegado el momento de actuar con unidad y contundencia".

Elevan al tono

Por último, los sindicatos también han recordado al Consejo del Movimiento Ciudadano, que ha solicitado conocer el plan de seguridad de las cruces, que recuerde "con gratitud el servicio impecable que la Policía Local prestó el año pasado". Y lanzan un último mensaje: "Si las cruces se descontrolan, si la suciedad se apodera de las calles o si la seguridad falla, no miren a los agentes; miren hacia Capitulares. No pueden pedir el mismo esfuerzo extraordinario a una plantilla a la que están asfixiando económicamente. Si las cruces no funcionan como Córdoba merece, será única y exclusivamente achacable a la gestión y a la soberbia política de quienes se sientan en los despachos".