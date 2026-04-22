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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El hallazgo de un cadáver en el Guadalquivir, el conflicto laboral en la Policía Local y la reapertura de el caso judicial con dos policías acusados de torturas en la celebración del ascenso del Córdoba CF, marcan la actualidad de la jornada

La Policía interviene para desalojar Las Tendillas

La Policía interviene para desalojar Las Tendillas / Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El hallazgo del cuerpo sin vida del joven desaparecido en el río Guadalquivir en Montoro es la noticia que abre nuestro boletín de este miércoles 22 de abril, que viene muy cargado de noticias en la página de tribunales, como la reapertura del caso de los policías acusados de torturas y detención ilegal a dos inmigrantes durante la celebración del ascenso del Córdoba CF. Además, también seguimos pendientes del plan de seguridad en las Cruces, en el día del ultimátum de la plantilla de la Policía Local.

Además, destacamos estas otras noticias:

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