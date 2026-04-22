La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El hallazgo de un cadáver en el Guadalquivir, el conflicto laboral en la Policía Local y la reapertura de el caso judicial con dos policías acusados de torturas en la celebración del ascenso del Córdoba CF, marcan la actualidad de la jornada
El hallazgo del cuerpo sin vida del joven desaparecido en el río Guadalquivir en Montoro es la noticia que abre nuestro boletín de este miércoles 22 de abril, que viene muy cargado de noticias en la página de tribunales, como la reapertura del caso de los policías acusados de torturas y detención ilegal a dos inmigrantes durante la celebración del ascenso del Córdoba CF. Además, también seguimos pendientes del plan de seguridad en las Cruces, en el día del ultimátum de la plantilla de la Policía Local.
- Hallan el cuerpo sin vida del joven desaparecido en el río Guadalquivir en Montoro
- El Ayuntamiento insiste el día del ultimátum: la plantilla de Policía Local cobrará las horas extra pendientes en mayo
- Reabren el caso de los policías acusados de torturas y detención ilegal a dos inmigrantes durante la celebración del ascenso del Córdoba CF
Además, destacamos estas otras noticias:
Mayo Festivo
- Sadeco despliega un dispositivo especial de 75 personas para garantizar la limpieza en el Mayo Festivo
- 32 rejas y balcones cordobeses participarán en el concurso municipal de este año
Elecciones andaluzas
- RTVE celebrará un debate 'a cinco' en Andalucía el lunes 4 de mayo y no habrá 'cara a cara' entre Moreno y Montero
- Pedro Sánchez y María Jesús Montero participan en un mitin de campaña en Córdoba este domingo
Córdoba ciudad
- CIBERLAND | 'Sexting', 'booming', Bizum y videojuegos: unos ‘containers’ para alertar a los jóvenes cordobeses de los peligros de internet
- Siete familias de Córdoba se quedan sin plaza en el López Diéguez y reclaman una nueva línea: "Tenemos derecho a elegir"
- De bar de barrio a fenómeno viral, el cordobés que sirve saltando con la bandeja: «No me esperaba para nada este éxito»
- Sindicatos e Hitachi crean una comisión técnica para desescalar el conflicto y alcanzar un nuevo convenio colectivo
Tribunales
- Un joyero cordobés sale en libertad tras entregar una vivienda como fianza en una operación contra el blanqueo
- Un funcionario de prisiones y dos abogados, a un paso del jurado por vender permisos carcelarios en Córdoba
- Una de las supervivientes del accidente de trenes Adamuz pide recusar a uno de los tres peritos
Provincia
- El Ayuntamiento compra por 150.000 euros la casa donde vivió Rafael Alberti en Rute para convertirla en museo
- El ADN permite identificar al primero de los 11 cuerpos de los fusilados en Encinas Reales al comienzo de la Guerra Civil
Deportes
- El Sporting de Gijón regresa a El Arcángel: cuando Quini sólo necesitó cinco minutos para marcar al Córdoba CF
- Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
- El Córdoba CF obliga al mercadillo de El Arenal a trasladarse a la avenida de las Lonjas el 26 de abril
- Sin rastro de un joven de 31 años desaparecido en el Guadalquivir tras 24 horas de intensa búsqueda
- La Diputación de Córdoba inicia las obras de las conducciones de abastecimiento de agua en Fuente Obejuna
- El proyecto del Vial Norte de la Universidad de Córdoba costará 13 millones de euros
- Susto en el Avant Córdoba-Sevilla: «Escuchamos un estruendo muy grande, los cristales estallaron… y el tren siguió como si nada»
- Estos son los restaurantes para comer bien Córdoba que recomienda Macarfi con reseñas independientes
- De rechazar al Córdoba CF a pelear por evitar un segundo descenso consecutivo: la paradoja de Diarra en Cádiz