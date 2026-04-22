El hallazgo del cuerpo sin vida del joven desaparecido en el río Guadalquivir en Montoro es la noticia que abre nuestro boletín de este miércoles 22 de abril, que viene muy cargado de noticias en la página de tribunales, como la reapertura del caso de los policías acusados de torturas y detención ilegal a dos inmigrantes durante la celebración del ascenso del Córdoba CF. Además, también seguimos pendientes del plan de seguridad en las Cruces, en el día del ultimátum de la plantilla de la Policía Local.

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