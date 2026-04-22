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La actualidad del miércoles 22 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El cierre de campaña de la UCO, el impulso a la energía solar cooperativa en Córdoba y las trabas legales a los divorcios centran la actualidad al inicio de este miércoles

Una pareja pasea con su hijo menor de edad por una calle del centro de Córdoba.

Una pareja pasea con su hijo menor de edad por una calle del centro de Córdoba. / Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El proyecto de la Universidad de Córdoba para ampliar la Facultad de Ciencias del Trabajo en el Vial Norte avanza con una inversión prevista de 13 millones de euros, marcando un nuevo paso en el desarrollo urbanístico de la ciudad. Es la noticia que abre nuestro boletín de este miércoles 22 de abril, en el que también contamos cómo la primera planta solar cooperativa de Córdoba roza ya las 500 familias adheridas a la espera del inicio de las obras. Además, abordamos los divorcios, que se están atascando en los juzgados: «No es que haya menos separaciones, es que no dejan divorciarse».

Además, destacamos estas otras noticias:

Mayo Festivo

Universidad

Córdoba ciudad

Sucesos y tribunales

Provincia

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