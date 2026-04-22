La actualidad del miércoles 22 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El cierre de campaña de la UCO, el impulso a la energía solar cooperativa en Córdoba y las trabas legales a los divorcios centran la actualidad al inicio de este miércoles
El proyecto de la Universidad de Córdoba para ampliar la Facultad de Ciencias del Trabajo en el Vial Norte avanza con una inversión prevista de 13 millones de euros, marcando un nuevo paso en el desarrollo urbanístico de la ciudad. Es la noticia que abre nuestro boletín de este miércoles 22 de abril, en el que también contamos cómo la primera planta solar cooperativa de Córdoba roza ya las 500 familias adheridas a la espera del inicio de las obras. Además, abordamos los divorcios, que se están atascando en los juzgados: «No es que haya menos separaciones, es que no dejan divorciarse».
- El proyecto del Vial Norte de la Universidad de Córdoba costará 13 millones de euros
- La primera planta solar cooperativa de Córdoba roza ya las 500 familias a la espera de que comience la obra
- La nueva ley atasca los divorcios en Córdoba: «No es que haya menos separaciones, es que no dejan divorciarse»
Además, destacamos estas otras noticias:
Mayo Festivo
- Ultimátum de la Policía Local de Córdoba: se cumple el plazo para no hacer horas extras a las puertas de las Cruces de Mayo
- José Perea crea cuatro vestidos flamencos para promocionar los patios de Córdoba inspirados en la amapola
- La caseta de La Trabajadera se 'reengancha' y estará presente en la Feria de Córdoba 2026
Universidad
- Manuel Torralbo, a un paso de ser reelegido rector de la Universidad de Córdoba
- La UCO refuerza su política de gestión de residuos con casi 30 acciones
Córdoba ciudad
- Vimcorsa encarga las obras para construir 30 VPO en el barrio de San Rafael de la Albaida en Córdoba
- Aprobada la subida salarial del 2,5% para funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Córdoba
- Trabajadoras de la ayuda a domicilio se movilizan en Córdoba y amenazan con la convocatoria de una huelga: "Nos tienen acribilladas"
- Adevida celebra su séptimo Baratillo de Primavera en Córdoba con el objetivo de recaudar fondos para proyectos sociales
Sucesos y tribunales
- Susto en el Sector Sur: un patinete eléctrico provoca una intensa humareda y deja varios afectados
- Peritos y testigos descartan que el paciente psiquiátrico fallecido en el Reina Sofía tuviera tendencias suicidas
- La Fiscalía solicita nueve años de prisión para Álvaro Aguado, exjugador del Córdoba CF, por una presunta agresión sexual
Provincia
- La Diputación de Córdoba inicia las obras de las conducciones de abastecimiento de agua en Fuente Obejuna
- Adiós a una confitería con 80 años de historia en Puente Genil: cuatro generaciones y toda una vida tras el mostrador
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Deportes
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