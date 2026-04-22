El proyecto de la Universidad de Córdoba para ampliar la Facultad de Ciencias del Trabajo en el Vial Norte avanza con una inversión prevista de 13 millones de euros, marcando un nuevo paso en el desarrollo urbanístico de la ciudad. Es la noticia que abre nuestro boletín de este miércoles 22 de abril, en el que también contamos cómo la primera planta solar cooperativa de Córdoba roza ya las 500 familias adheridas a la espera del inicio de las obras. Además, abordamos los divorcios, que se están atascando en los juzgados: «No es que haya menos separaciones, es que no dejan divorciarse».

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