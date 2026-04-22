Sindicatos e Hitachi crean una comisión técnica para desescalar el conflicto y alcanzar un nuevo convenio colectivo

El comité de empresa de Hitachi Energy Córdoba, conformado por CCOO, UGT y USO, ha acordado hoy con la dirección de la empresa la creación de una comisión técnica que estudiará distintas cuestiones relacionadas con el convenio colectivo con el objetivo de presentar propuestas consensuadas a la comisión negociadora para tratar de poner fin al conflicto y alcanzar un acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo.

Según han informado desde el comité de empresa, tras la suspensión de la huelga indefinida que se inició el pasado noviembre, los sindicatos y la representación de la empresa han mantenido varias reuniones en las que se ha puesto de manifiesto "la necesidad de desescalar el conflicto y crear el clima propicio que permita retomar la negociación y el diálogo en un marco de respeto mutuo".

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Imagen de archivo de una manifestación de los trabajadores de Hitachi. / VÍCTOR CASTRO

Traslado a la comisión negociadora en junio

En este sentido, tanto la parte social como empresarial consideran que "la creación de esta comisión técnica, que trasladará sus conclusiones a la comisión negociadora a mediados de junio, es una herramienta que puede acercar posturas y despejar el camino hacia la firma de un nuevo convenio colectivo".