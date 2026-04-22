'Sexting', 'booming', Bizum y videojuegos: unos ‘containers’ para alertar a los jóvenes cordobeses de los peligros de internet

Internet es una herramienta cotidiana para los menores, pero también un entorno en el que crecen prácticas de riesgo que, en muchos casos, pasan desapercibidas hasta que ya han hecho daño. Entre los peligros que más preocupan están el sexting, el grooming, el ciberacoso, los retos virales y el uso de Bizum sin control, además de la adicción a las pantallas y la difusión de contenidos dañinos. Todos estos riesgos y cómo actuar frente a ellos se pueden ver en Ciberland, una iniciativa que desde este miércoles hasta el sábado 25 de abril se puede visitar en el Vial Norte y está enfocada a menores de edad y padres.

La inspectora de la Policía Nacional en Córdoba Ana Bellido subraya que “la seguridad digital de los más pequeños es fundamental” y recuerda que el cuerpo trabaja desde hace años en las aulas con programas específicos y “ciberexpertos”. En esa línea, insiste en la importancia de que los jóvenes sepan detectar cuándo están ante ciberdelitos y cómo actuar, además de estar alerta ante el auge de las fake news y el impacto del contenido que se comparte en la red.

Ciberland alerta a los menores sobre los diferentes riesgos y consecuencias del mundo digital para su seguridad / A. J. González

Desde Fundación Mapfre, la psicóloga Alicia Rodríguez incide en que el foco no debe ponerse solo en los menores: también es clave “educar a los mayores” para fomentar un uso saludable de la tecnología y que las familias sepan “en qué están participando nuestros hijos”, de manera que los menores puedan acudir a ellos como referentes “cuando lo necesiten”.

Policía en Ciberland. / A.J. González

Rodríguez insiste además en diferenciar entre contenidos ilícitos —como el racismo o la pornografía— y contenidos nocivos, que sin ser ilegales “no son adecuados” para menores. Y advierte sobre un aspecto esencial de la vida digital: la intimidad. Una vez se comparte contenido en redes, “no somos dueños de él”, alerta.