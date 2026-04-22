Sadeco despliega un dispositivo especial de 75 personas para garantizar la limpieza en el Mayo Festivo de Córdoba

La empresa municipal de limpieza de Córdoba, Sadeco, ha presentado este miércoles el dispositivo especial que desplegará para la limpieza del Mayo Festivo. El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha garantizado que el Ayuntamiento de Córdoba y los empleados municipales se esforzarán para que la ciudad esté en las mejores condiciones durante los días en que Córdoba es un escaparate al mundo. "Pondremos medios humanos y materiales extraordinarios para que la ciudad brille", ha garantizado el edil.

El dispositivo de Sadeco de este año se ampliará hasta 75 personas, frente a las 60 que trabajaron el año pasado en la limpieza de las citas festivas de la romería de Santo Domingo, la Cata del Vino Montilla-Moriles, las Cruces, la romería de Linares, los Patios y la Feria de Mayo. En Semana Santa fueron 77 los empleados desplegados para limpiar las calles.

Además, Sadeco llevará a cabo una campaña o dispositivo de inspección para concienciar a los cordobeses sobre la importancia de celebrar, reciclar y cuidar la ciudad estos días de fiesta. "No será un dispositivo para multar, sino para concienciar", ha garantizado Ruiz Madruga que tilda de "esfuerzo importante" el que llevará a cabo estos días la empresa.

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, durante la rueda de prensa. / RAFAEL MELLADO

Refuerzo de personal

En el dispositivo de personal, Sadeco va a contratar a 15 personas de refuerzo a partir del día 3 de mayo, que se sumarán a las 30 personas que se contrataron para la recogida de la naranja y que van a continuar hasta que se dé cobertura definitiva a esos puestos, según ha explicado Ruiz Madruga. Además, se sumarán a ellos los 28 peones de refuerzo que contrataron para las tareas de limpieza tras las inundaciones. "Habrá personal suficiente para dar cobertura a todos los eventos", ha asegurado el concejal.

Contenedores, papeleras y aseos

Además, del dispositivo humano, Sadeco dispondrá durante la Cata del Vino Montilla-Moriles, que se celebrará en la avenida del Alcázar, un total de 10 contenedores para envases, 5 contenedores para biorresiduos y 6 contenedores más para vidrio. Además, se colocarán 10 papeleras normales y 10 de doble aro y se reforzarán la recogida de fracciones.

En las Cruces de Mayo, 22 personas trabajarán de forma específica en los turnos de día, tarde y noche. Sadeco empleará sobre todo en las zonas del centro operarios para el barrido manual, vehículos para la recogida de papeleras y baldeo manual de las calles. Además, se instalarán 40 aseos portátiles en las zonas de mayor afluencia de las cruces, se pondrá señalización y se instalarán contenedores tanto de vidrio como de restos en cada cruz.

En los Patios, Sadeco colocará 100 papeleras y 11 aseos portátiles dos de los cuales serán adaptados y habrá un refuerzo de limpieza diaria en el entorno de mayor paso. En cuanto a la Feria, serán 65 los operarios que trabajarán en El Arenal de manera diaria en los tres turnos. Estos días de montaje de las casetas, ya se han comenzado las tareas de limpieza y desbroce de Infraestructuras, Sadeco y Emacsa en el recinto ferial. Durante los días de la feria, Sadeco tendrá en El Arenal un equipo de limpieza permanente y dos más en las zonas aledañas. Asimismo se espera que Prode colabore en la limpieza de zonas verdes con 20 operarios de apoyo.

En El Arenal se instalarán 140 papeleras, 850 papeleras de aro, 100 contenedores para materia orgánica, 200 para envases, 290 para vidrios y 45 sanitarios portátiles 6 de ellos adaptado. Los operarios de Sadeco contarán, también, con 30 vehículos y maquinaria para la limpieza del recinto ferial.