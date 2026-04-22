Audiencia Provincial
Reabren el caso de los policías acusados de torturas y detención ilegal a dos inmigrantes durante la celebración del ascenso del Córdoba CF
El tribunal considera que hay indicios suficientes para continuar la investigación sobre la actuación policial tras su archivo en diciembre de 2025
La Audiencia Provincial de Córdoba ha revocado el archivo y ha ordenado continuar la causa contra dos policías nacionales de Córdoba investigados por presuntos delitos de torturas, detención ilegal y falsedad documental, a raíz de la denuncia presentada por dos personas inmigrantes.
El procedimiento había sido archivado en diciembre por el juzgado instructor por unos hechos ocurridos en junio de hace dos años, durante la celebración del ascenso del Córdoba CF en 2024, pero la Audiencia considera ahora que existe “una pluralidad de indicios más que suficientes” para que el caso siga adelante y no se cierre en este punto.
En su auto, el tribunal reprocha que el archivo se apoyara “sustancialmente” en las declaraciones de los propios agentes investigados y en “un boletín de denuncia extendido por uno de los agentes frente a otra persona para descartar la participación del citado en los hechos por su ubicación”, concluyendo entonces que “no existen indicios suficientes” para continuar.
Frente a esa valoración, la Audiencia entiende que sí hay una base indiciaria que obliga a proseguir la investigación. En ese paquete cita, entre otros elementos, las declaraciones de los denunciantes, los partes de lesiones y fotografías, además del atestado de Asuntos Internos, que incorpora material como declaraciones, grabaciones y comunicaciones relacionadas con la actuación de los agentes.
La Sala añade, además, una advertencia de fondo: cuando los policías están involucrados como posibles autores, “no resulta aceptable” que sus manifestaciones puedan “constituir prueba plena y objetiva de cargo destructora de la presunción de inocencia”, en referencia a la forma en que se sustentó el archivo.
Agresión en plena celebración
Los hechos denunciados se sitúan en la madrugada del 25 de junio de 2024, tras las celebraciones del ascenso del Córdoba CF en Las Tendillas y su entorno. Un segundo joven aseguró ante el juzgado que la Policía Nacional “sin avisar y sin mediar palabra alguna” comenzó a cargar contra quienes estaban celebrando y, más tarde, ya en el Bulevar del Gran Capitán, varios agentes lo persiguieron y lo golpearon con la porra después de que tropezara y cayera al suelo, causándole lesiones que motivaron asistencia hospitalaria. La familia del primer joven ya había denunciado una intervención policial la noche anterior y el texto recoge también el alta hospitalaria de Oussama I.R. tras ingresar por un traumatismo craneoencefálico en el marco del altercado.
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