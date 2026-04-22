El PSOE acusa al gobierno de Córdoba de "no mover un dedo" ante el colapso en la regularización de inmigrantes

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha acusado al gobierno municipal de "no mover un dedo" por no poner los medios adecuados para el proceso de regularización de inmigrantes, después de que se hayan formado largas colas en la sede municipal de Gran Capitán y que tanto CCOO como CGT hayan alzado la voz por la falta de recursos para afrontar la demanda en la oficina de atención ciudadana. Esta misma mañana, unas 300 personas han formado cola para ser atendidas, pese a que solo podrán hacer la gestión las 160 primeras.

La delegada de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, reconoció ayer la saturación y la falta de coordinación que están provocando las primeras jornadas de aplicación del decreto del Gobierno central, pues en apenas días su área ha registrado entre 420 y 430 solicitudes para acreditar la situación de vulnerabilidad, superando ya en más de cien las tramitadas durante todo el año pasado. La edil del PP denunció que los ayuntamientos están asumiendo la mayor parte de la carga sin haber sido tenidos en cuenta en el diseño de la medida.

Críticas del PSOE

El portavoz socialista ha pedido al alcalde, José María Bellido, que potencie el servicio de atención ciudadana y de servicios sociales y ha criticado que los responsables de Atención Ciudadana y Servicios Sociales “no hayan movido un dedo” para prepararse de cara al proceso de regularización de personas migrantes. Para Hurtado, es “inhumano” que cientos de personas pernocten o lleguen de madrugada a las puertas de Gran Capitán para acceder a una cita presencial y la mitad de ellos ni lo consigan.

Además, ha criticado que el Ayuntamiento de Cordoba no haya puesto en funcionamiento en los centros cívicos puntos de atención a las personas migrantes para recepcionar las solicitudes de los certificados de vulnerabilidad. Hurtado ha lamentado que el servicio de Atención Ciudadana no está preparado para las solicitudes ordinarias de empadronamiento y de otros trámites, por lo que ha colapsado con el procedimiento añadido de regularización de inmigrantes, “a pesar de que Córdoba está a años luz de Almería, Barcelona o Murcia, en cuanto a número de inmigrantes interesados en la regularización”.

Por todo ello, el portavoz socialista teme que el gobierno de Bellido "esté boicoteando el proceso de regularización de personas migrantes". , Según Hurtado, el Ayuntamiento debe emitir los certificados de vulnerabilidad a través de los servicios sociales y en estos momentos los profesionales municipales no tienen instrucciones ni recursos para expedirlos. Sólo se están recepcionando solicitudes en el registro sin saber cuándo se les va a poder dar respuesta a los solicitantes. La solución al colapso administrativo pasa, según Hurtado, por llegar a un acuerdo con las entidades colaboradoras de Extranjería, quienes pueden informar, representar y expedir también el certificado de vulnerabilidad que se les requiere a los inmigrantes.