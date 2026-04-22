La primera planta solar cooperativa de Córdoba roza ya las 500 familias a la espera de que comience la obra

La comunidad energética Vega del Guadalquivir 1, cuya planta fotovoltaica se instalará en Encinarejo y tendrá como zona de servicio a toda Córdoba capital, ya roza los 500 socios, familias que ahora están pendientes de poner iniciar la obra. Según explica a Diario CÓRDOBA Francisco Molina, presidente de la Federación Andaluza de Cooperativas (Faecta) -entidad impulsora de Consumo Cooperativo-, la cooperativa cuenta ya con 458 socios. Algunos de ellos pertenecen a alguna de las otras cooperativas que forman parte del proyecto, pero que van más atrasadas, de forma que podrán beneficiarse de la electricidad que se genere en la planta de Encinarejo antes de poner en marcha las suyas propias. Será la primera planta solar cooperativa que entre en funcionamiento en Córdoba.

Todo está listo para empezar a levantar la planta, con capacidad para producir 1.700 kilowatios por hora y año. Lo que falta es tener la licencia necesaria de parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). Una vez obtenida, detalla a este periódico Molina, se espera que la planta fotovoltaica pueda estar hecha en dos meses, aproximadamente. Todavía hay plazo -aunque bastante apurado- para cumplir los objetivos de la cooperativa, que era tener en funcionamiento este sistema en el primer semestre de este año.

Alternativa a poner las placas en viviendas

Comunidades energéticas con plantas fotovoltaicas alejadas del núcleo urbano han pasado a ser una alternativa para muchas familias, especialmente, de aquellas que viven en el casco histórico de Córdoba. La norma limita la instalación de estos elementos en la zona patrimonial, y mientras Urbanismo y los vecinos buscan una solución, el formar parte de cooperativas se ha convertido en solución para muchos vecinos.

Todas las cooperativas

Consumo Cooperativo tiene en marcha ocho cooperativas. Las más avanzadas son Vega de Guadalquivir 1, la ya citada, y Vega del Guadalquivir 2, con características de potencia similares y una zona de servicio que abarca a Almodóvar del Río, Fuente Palmera, La Carlota, Posadas, Hornachuelos y Guadalcázar. También se encuentra en la misma situación, esperando licencia, la planta Subbética 1, que consiste en la colocación de miniplantas en cubiertas de edificios municipales para dar energía verde a Almedinilla, Fuente Tójar, Doña Mencía, Carcabuey y Castil de Campos.

Imagen de archivo de una planta fotovoltaica. / Manuel Murillo

La otra cooperativa que daría servicio a la capital es Córdoba 2. Precisamente, hace un par de meses, los socios de esta comunidad energética aprobaron el sumarse a Vega del Guadalquivir 1, lo que les permite asumir plenos derechos sobre la planta de Encinarejo.

Alto Guadalquivir, Campiña Sur, Pedroche y Guadiato

Para el Alto Guadalquivir hay una comunidad energética con la planta prevista en Pedro Abad y servicio para este municipio y Montoro, Algallarín y Villafranca. Habría que sumar la comunidad Campiña Sur 2, que tiene todavía pendiente la cesión de los terrenos para la planta que se ubicaría en Aguilar de la Frontera (con servicio a Aguilar, Monturque, Montemayor, La Victoria, Santaella, Moriles, Fernán Núñez, Montalbán y Nueva Carteya); Pedroche 1, también pendiente de la cesión para ubicar la instalación en Hinojosa del Duque (con servicio a Hinojosa, Alcaracejos, Villaralto, Torrecampo, Belalcázar, El Viso, Pedroche, Villanueva de Córdoba, Añora y Santa Eufemia) y Guadiato 2, también pediente de cesiones para poner miniplantas en cubiertas en Villaviciosa, Villaharta y Obejo (mismos municipios donde se daría el servicio).