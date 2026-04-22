El presidente de Sadeco garantiza la aprobación inminente de las jubilaciones parciales acordadas en el convenio

El presidente de la empresa municipal de limpieza de Córdoba (Sadeco), Miguel Ruiz Madruga, ha garantizado este miércoles que se aprobarán en breve las jubilaciones parciales contempladas en el último convenio colectivo, después de que la plantilla manifestara el lunes su preocupación y malestar por el retraso en la puesta en marcha de esta medida. Además, los trabajadores habían expresado su incertidumbre por las contrataciones extraordinarias que hará el Ayuntamiento de Córdoba de cara al Mayo Festivo, algo que precisamente ha dado a conocer el concejal anunciando que serán 75 las personas que formarán parte de ese dispositivo especial.

En este sentido, Ruiz Madruga niega que esté habiendo retraso en la aprobación de las jubilaciones parciales, que deben cursarse a través de una petición individual. "Las solicitudes nos han llegado entre febrero y marzo y hemos pedido informe para que ese procedimiento no tenga ningún pero", ha explicado el edil en referencia al documento que Sadeco ha solicitado a la asesoría jurídica. "El informe está ya terminado a falta de algún dato", ha precisado para concretar que estará listo la semana que viene. "Es un retraso puramente técnico; lo acordamos y lo vamos a cumplir porque creemos que es algo positivo", ha añadido en relación a las jubilaciones parciales firmadas el pasado mes de noviembre.

El delegado de Infraestructuras y presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga / RAFAEL MELLADO

Medidas acordadas

El convenio de Sadeco contemplaba la creación de hasta 200 plazas nuevas estos dos años, más la tasa de reposición de cada año, y la aprobación de las jubilaciones anticipadas, que en la aprobación del texto quedaron pendientes de los cambios legislativos y los permisos que posibilitasen su reactivación. Desde la entrada en vigor del convenio hasta la fecha, una veintena de trabajadores estarían pendientes de la aprobación de esta medida, según datos de la empresa.

Mayo Festivo

Respecto al Mayo Festivo, los trabajadores recordaron el lunes que son días con un incremento considerable de la carga de trabajo habitual en los distintos servicios de limpieza, lo que genera tensiones organizativas y afectan al normal desarrollo de la actividad que la empresa lleva a cabo a diario.