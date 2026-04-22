Urbanismo
Piden licencia para abrir un área nueva de pernoctación de caravanas en Córdoba
La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba recibe la solicitud para crear un área de pernoctación de caravanas en Alcolea
Una empresa ha iniciado la petición de permisos a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba para abrir un área nueva de pernoctación de caravanas en la ciudad. Según recoge este miércoles el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba, se ha solicitado calificación ambiental (paso previo a la licencia) para establecer un área de caravanas en la barriada periférica de Alcolea.
En concreto, la actividad prevé establecerse en el número 28 de la avenida de los Encinares, en Alcolea, en las afueras de la barriada.
Áreas de caravanas en Córdoba
En Córdoba capital hay otra área de caravanas donde pueden dejarse estos vehículos y está muy cerca del casco histórico. Se trata del aparcamiento del cementerio de la Salud, en el espacio situado en la avenida del Corregidor, antes de entrar en la avenida de Vallellano, justo al lado del teatro de la Axerquía.
Además, también hay espacio para estos vehículos en el camping de Los Villares, aunque no se trata de un área de pernoctación al uso, sino que cuenta con los servicios habituales que suele haber en un camping.
Además de la capital, en la provincia hay numerosos espacios de este estilo, muchos de ellos ubicados en parajes naturales y que son elegidos por los viajeros que cada vez realizan más este tipo de turismo.
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