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Elecciones en Andalucía

Pedro Sánchez y María Jesús Montero participan en un mitin de campaña en Córdoba este domingo

El secretario general de los socialistas visita Andalucía por segunda vez en precampaña para apoyar a su candidata y tratar de revertir los malos pronósticos electorales del PSOE-A

La candidata y líder del PSOE-A, María Jesús Montero, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este domingo en Gibraleón (Huelva).

La candidata y líder del PSOE-A, María Jesús Montero, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este domingo en Gibraleón (Huelva). / Clara Carrasco / Europa Press

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, participarán en un acto de campaña en Córdoba. El mitin tendrá lugar a partir de las 11.00 horas del domingo 26 de abril, en el Colegio Mayor La Asunción de la capital cordobesa.

Esta es la segunda vez que Sánchez viaja a Andalucía en el marco de la precampaña de las elecciones andaluzas, que se celebrarán el 17 de mayo y en las que el actual presidente andaluz, Juanma Moreno, espera revalidar su mayoría absoluta. El secretario general de los socialistas ya había protagonizado un acto público el pasado domingo en Huelva.

Bajo el lema del No a la guerra, Sánchez estrenó la precampaña con el objetivo claro de movilizar y revertir los pobres pronósticos electorales de su candidata, que según todos los sondeos anotaría el peor resultado histórico del PSOE-A, por debajo del suelo de 30 diputados que Juan Espadas logró en 2022.

Este domingo, el presidente del Gobierno llegará a Córdoba apenas unos días después de la visita del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y tras la consumación del pacto de PP y Vox en Extremadura y convencido de que el acuerdo puede desgastar de manera indirecta a Juanma Moreno.

El presidente Pedro Sánchez junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, en Adamuz.

El presidente Pedro Sánchez junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, en Adamuz. / Joaquin Corchero

Sánchez en Córdoba

La última vez que Pedro Sánchez visitó Córdoba fue el 19 de enero de 2026 para inspeccionar la zona del grave accidente ferroviario de alta velocidad ocurrido en Adamuz.

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En un acto de campaña, no lo hace desde el 20 de abril de 2023, cuando participó en Córdoba en la presentación de Antonio Hurtado como candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba en las elecciones municipales de mayo de 2023. En aquella ocasión, estuvo acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y reivindicó la apuesta decidida del Gobierno central para impulsar en Córdoba el proyecto de la Base Logística del Ejército.

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