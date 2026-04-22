El Movimiento Ciudadano pide limitar a ciertos edificios la opción de añadir una planta más para favorecer la rehabilitación

El plenario del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba ha aprobado este miércoles su dictamen sobre la innovación de las normas urbanísticas del PGOU, un cambio aprobado de forma inicial en el seno de la Gerencia de Urbanismo. El CMC hace una larga lista de propuestas a incluir en dicha modificación, una de ellas relacionada con la posibilidad que se dará de ganar una planta más en viviendas para favorecer la rehabilitación.

Sobre esta medida, lo que dice el organismo presidido por Juan Andrés de Gracia es que hay que dejar claro dónde se puede y dónde no se puede hacer. Para el CMC, deberían quedar fuera de esta posibilidad las viviendas unifamiliares, tanto aisladas como adosadas. Además, para aquellas viviendas integradas en manzanas o plurifamiliares aisladas piden exigir que sea "una unidad entera de bloques para evitar generar medianeras y crear problemas de afección de unos bloques sobre otros, rompiendo la estética de la zona".

Un casco histórico "apetecible"

El organismo presidido por Juan Andrés de Gracia afirma no entender que "se retrase las nuevas normas urbanísticas sobre el casco histórico para que se haga más apetecible y fácil la vida en él evitando su despoblación". Abogan, en este sentido, por establecer en la normativa que en esta zona patrimonial se pueda acceder a soluciones medioambientales adecuadas, a una movilidad sostenible, a una adecuación funcional de las viviendas y a una ciudad verde que evite la isla de calor. Además, piden flexibilizar obligaciones edificatorias sin que se ponga en cuestión el valor del conjunto patrimonial.

Preocupación por "la lentitud" en la tramitación del PGOM

En sus propuestas, el CMC también transmite "la preocupación por la lentitud en la elaboración del nuevo PGOM", lo que a su juicio ha llevado a tener que modificar ahora las normas urbanísticas. Dentro de las propuestas a esas normas, el Movimiento Ciudadano hace referencia, además en varias ocasiones, a las parcelaciones.

Imagen de archivo de la parcelación de Cuevas de Altázar. / MANUEL MURILLO

Por un lado, piden que exista un apartado específico "sobre viviendas irregulares que entren en proceso de legalización" porque de no ser así, advierten, "no conseguiremos informes favorables para la legalización de las viviendas". Proponen también una solución específica sobre la instalación de paneles solares y aerotermia, tanto en viviendas irregulares (que no tengan que tener que someterse a un AFO como segunda imposición fiscal y administrativa), siéndole suficiente un informe de habitabilidad y haber consolidado su existencia, como en el casco.

En la batería de propuestas relacionadas con las parcelaciones también se aboga por no obligar al soterramiento de líneas eléctricas de alta y media tensión a los desarrollos urbanísticos derivados de procesos de regularización y legalización porque supondría hacerlos directamente inviables.

Zonas privadas de uso público

Para las zonas privadas de uso público, el CMC pide adaptar la norma a la realidad al entender que existe una dualidad que genera varios problemas. La prioridad, en este sentido, pasaría por "convertir estas zonas en parte de un barrio con los mismos derechos que el resto".

Ejemplo de zona privada de uso público en el barrio del Parque Figueroa. / A. J. GONZÁLEZ

Más propuestas

Entre las propuestas del CMC a esas normas urbanísticas también destaca, entre otras cosas, mayores exigencias en materia de accesibilidad para viviendas y negocios, integrar aquello que se desprenda de la aprobación del plan de arbolado, facilitar la viabilidad de los asentamientos históricos para hacerlos más habitables o actualizar las normas de construcción y de mejora de los carriles bici y delimitar las condiciones adecuadas de las ciclocalles para que sean útiles.