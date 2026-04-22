Un joyero cordobés sale en libertad tras entregar una vivienda como fianza en una operación contra el blanqueo

Un empresario cordobés investigado en la operación Fenicio-Diávolo 24, contra el blanqueo de capitales a través del oro negro, acaba de salir en libertad provisional después de entregar una vivienda como fianza. Se trata del último individuo que permanecía en la cárcel de forma preventiva tras las detenciones efectuadas por la Guardia Civil en junio de 2025.

Ramón Azañón

Según ha podido conocer Diario CÓRDOBA de fuentes judiciales, se le impuso una fianza de 120.000 euros y, para abonarla, la ley establece que el bien entregado debe superar en un tercio esa cantidad, por lo que el valor del piso aportado superaría los 160.000 euros.

Recientemente, el juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha rechazado, en línea con lo solicitado por la Fiscalía provincial, el traslado de la causa a la Audiencia Nacional, dado que las operaciones se desarrollaban en Córdoba, las sociedades instrumentales utilizadas por los presuntos delincuentes (unas cuatro cinco) tenían su actividad en el Parque Joyero de la capital y la mayoría de los implicados son cordobeses.

La investigación continúa

En julio del año pasado, la Guardia Civil informó de la detención de 19 personas y de la investigación a otros seis individuos y ocho empresas. Esta actuación alcanzó a las provincias y ciudades de Córdoba, Zamora, Salamanca, Sevilla, Paracuellos del Jarama (Madrid) y Madrid.

Operación de la Guardia Civil contra el blanqueo en Córdoba / Á. J. González

El juzgado continúa investigando los hechos y en estos momentos se encuentra a la espera del volcado de información de los dispositivos electrónicos intervenidos. Acerca de las sociedades instrumentales, fuentes judiciales explican que, presuntamente, carecían de actividad real y se iban empleando sucesivamente para fingir la compraventa de oro: cuando sospechaban que Hacienda iba a investigarlas, las dejaban morir y abrían otras.

Dinero de bazares, de la droga y otros delitos

Estas empresas lavaron alrededor de 300.000 euros diarios durante años. Al parecer, parte del dinero procedería de bazares chinos ubicados en diferentes puntos de España (muchos eran andaluces) y se empleaba para adquirir oro ilegal, procedente de robos o carente de los trámites aduaneros. Mediante distintas operaciones, reintroducían el metal en el mercado lícito. Por ello, la Guardia Civil sospecha que esta actividad podría estar relacionada con un delito fiscal y con la incorrecta declaración de beneficios por parte de esos comercios.

En segundo lugar, apunta que los clientes de esta organización serían otro grupo delictivo asiático y de carácter violento. Algunos de sus miembros estarían relacionados con el tráfico de drogas y los delitos contra las personas, y estas actividades originaban parte del capital blanqueado. Así, los fondos blanqueados se enviaban a China.

Operación de la Guardia Civil contra el blanqueo en Córdoba / Á. J. González

Dinero, oro y pistolas

La operación Fenicio-Diávolo 24 se explotó con 20 registros (de ellos, 11 en Córdoba), donde el Instituto armado intervino 615.935 euros en efectivo; unos 12,5 kilos de oro valorados en 1.150.000 euros aproximadamente; 15,2 kilos de plata valorados en 15.200 euros; un gran número de joyas de origen desconocido y ocho contadoras de dinero en efectivo.

Además, localizaron dos pistolas; cuatro cargadores de armas de fuego y munición. También se incautaron de ocho vehículos, dos de ellos, con sistemas de ocultación en dobles fondos, y de abundante documentación.