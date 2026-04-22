Un hombre se enfrenta a nueve años de cárcel rociar con gasolina a clientes e intentar quemarles en un bar de Córdoba

La Audiencia provincial de Córdoba enjuiciará, el próximo mes de junio, a un acusado de, supuestamente, rociar con gasolina a clientes y empleados de un establecimiento de la capital, e intentar prenderles fuego arrojándole cigarros. Por estos hechos y por las lesiones ocasionadas a un policía, la Fiscalía de Córdoba ha solicitado que se le impongan nueve años de prisión.

De acuerdo con su escrito de conclusiones provisionales, esta persona se dirigió al local portando dos botellas de gasolina. Accedió al interior del inmueble y derramó el combustible en la entrada, tanto en la zona interior como en la exterior, encendiendo un cigarro que lanzó a la gasolina con la finalidad de prender fuego.

Tras hacer esto, se dirigió hacia las personas que se encontraban allí, rociándoles con la gasolina que portaba en una botella. En concreto, hizo esto a dos perjudicados que habían sido alertados por los trabajadores y que se acercaron al acusado.

Una vez les roció con este líquido, les tiró cigarros encendidos y, al no conseguir que prendiese el fuego, lo intentó con un mechero, pero tampoco logró su propósito porque fue reducido por un cliente del establecimiento.

Agentes de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

A este individuo se le intervinieron las dos botellas de gasolina y dos mecheros. Además, el Ministerio Fiscal describe que, cuando era trasladado por los efectivos policiales, se opuso a bajar del vehículo, golpeando a un agente y causándole una herida.

Un incendio en grado de tentativa

En esta línea, la acusación pública califica lo ocurrido como un delito de incendio con peligro para la vida e integridad de las personas en grado de tentativa, por el que solicita que se impongan al encartado siete años de prisión, así como la prohibición de aproximarse, a una distancia inferior a 500 metros, o comunicar con el local durante un periodo de tres años.

También atribuye a esta persona un delito de atentado contra agente de la autoridad, por el que reclama un año de prisión, y unas lesiones, por las que pide que le condenen a un año de cárcel más.