Un funcionario de prisiones y dos abogados, a un paso del Jurado por vender permisos carcelarios en Córdoba

La causa abierta a un jefe de servicios de la prisión de Córdoba y a dos abogados de un mismo bufete por, presuntamente, vender permisos y beneficios carcelarios a internos de este centro avanza hacia la incoación del procedimiento para celebrar el juicio ante el Tribunal del Jurado.

Según ha podido conocer Diario CÓRDOBA de fuentes judiciales, el funcionario de la cárcel está siendo investigado en dos juzgados de Instrucción, por distintos hechos, y ahora se está a la espera de que uno de esos órganos se inhiba en favor del otro para continuar con el proceso.

Como se recordará, la Guardia Civil detuvo a este individuo en noviembre de 2024 por un presunto delito de cohecho. Supuestamente, el delito se conoció a raíz de la denuncia planteada por un interno ante el Colegio de la Abogacía, que, a su vez, lo puso en conocimiento de la Justicia. Esta persona se habría sentido engañada tras gestionar un favor carcelario a cambio de 60.000 euros. La actividad habría sido desarrollada por el jefe de servicios en connivencia con dos abogados.

En segundo lugar, este funcionario también está siendo investigado por, supuestamente, introducir mochilas con teléfonos móviles y otros artículos prohibidos en la cárcel de Alcolea. En este caso, el supuesto delito fue conocido gracias a unos delincuentes de Jaén.

El cambio de grado y la salida a la calle

Este jefe de servicios es miembro de la junta de tratamiento de la prisión, que es el órgano colegiado que estudia la situación de los penados y aborda cuestiones como su clasificación, las actividades a desarrollar o la votación de los permisos y beneficios penitenciarios que se conceden. Además, en su escala laboral se halla por debajo de directores y subdirectores, y está presente en la solución de los problemas que se planteen en el centro.