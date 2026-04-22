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Los fallecidos en Córdoba el miércoles 22 de abril

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 23 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:

M.ª Teresa Salete Alhajas

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio La Salud.

Vicente Ramos Font

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio San Rafael.

Teresa López Romero

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio San Rafael.

Salud Graciano León

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio San Rafael.

José Luís Portillo Collado

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio San Rafael.

M.ª del Pilar Montero Marín

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio La Salud.

Salvador García Priego

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio La Fuensanta.

Fernando Grande González de Canales

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio La Salud.

María Moreno Fuentes

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La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio San Rafael.

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