Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 22 de abril
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 23 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:
M.ª Teresa Salete Alhajas
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio La Salud.
Vicente Ramos Font
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio San Rafael.
Teresa López Romero
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio San Rafael.
Salud Graciano León
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio San Rafael.
José Luís Portillo Collado
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio San Rafael.
M.ª del Pilar Montero Marín
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio La Salud.
Salvador García Priego
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio La Fuensanta.
Fernando Grande González de Canales
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio La Salud.
María Moreno Fuentes
La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio San Rafael.
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