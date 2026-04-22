Córdoba ciudad
Emacsa adjudica un contrato de más de 30,5 millones para mejorar el ciclo del agua en Córdoba
Se adjudican cuatro lotes de obras para el mantenimiento integral del ciclo del agua
El consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha aprobado este miércoles la adjudicación del contrato para la ejecución de actuaciones integrales de mantenimiento, mejora y conservación de las infraestructuras del ciclo integral del agua, una de las principales obras que impulsará en los próximos años.
Este contrato, estructurado en cuatro lotes y con una inversión global superior a 30,5 millones de euros, permitirá reforzar de manera integral el mantenimiento de las redes, instalaciones y sistemas asociados al abastecimiento y saneamiento en la ciudad durante los próximos cuatro años.
Adjudicatarias
En concreto, el consejo ha propuesto la adjudicación del lote correspondiente a redes e infraestructuras del ciclo integral a la empresa Acsa Obras e Infraestructuras, mientras que el mantenimiento integral de las instalaciones fijas recaerá en Hidralia Gestión Integral de Aguas de Andalucía. Por su parte, la rehabilitación de la red de alcantarillado será ejecutada por la UTE Magtel e Insituform, y los trabajos de limpieza e inspección de redes por FCC Aqualia.
Todos los contratos cuentan con un plazo de ejecución de 48 meses, lo que permitirá planificar de forma continua las actuaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
El presidente Daniel García-Ibarrola ha destacado que esta actuación “responde a la necesidad de garantizar el correcto estado y funcionamiento de las infraestructuras del ciclo del agua, permitiéndonos anticiparnos a incidencias, mejorar la eficiencia y garantizar un servicio público de máxima calidad”.
Transformación digital de la empresa
En el ámbito de la transformación digital, el consejo de administración ha aprobado asimismo el inicio del expediente para la migración del sistema ERP corporativo a una solución en la nube, una actuación estratégica que permitirá mejorar la gestión interna y la integración de los distintos procesos de la entidad.
- Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
- El Córdoba CF obliga al mercadillo de El Arenal a trasladarse a la avenida de las Lonjas el 26 de abril
- Sin rastro de un joven de 31 años desaparecido en el Guadalquivir tras 24 horas de intensa búsqueda
- Susto en el Avant Córdoba-Sevilla: «Escuchamos un estruendo muy grande, los cristales estallaron… y el tren siguió como si nada»
- Estos son los restaurantes para comer bien Córdoba que recomienda Macarfi con reseñas independientes
- El proyecto del Vial Norte de la Universidad de Córdoba costará 13 millones de euros
- La Diputación de Córdoba inicia las obras de las conducciones de abastecimiento de agua en Fuente Obejuna
- De rechazar al Córdoba CF a pelear por evitar un segundo descenso consecutivo: la paradoja de Diarra en Cádiz