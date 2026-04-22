Emacsa adjudica un contrato de más de 30,5 millones para mejorar el ciclo del agua en Córdoba

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha aprobado este miércoles la adjudicación del contrato para la ejecución de actuaciones integrales de mantenimiento, mejora y conservación de las infraestructuras del ciclo integral del agua, una de las principales obras que impulsará en los próximos años.

Este contrato, estructurado en cuatro lotes y con una inversión global superior a 30,5 millones de euros, permitirá reforzar de manera integral el mantenimiento de las redes, instalaciones y sistemas asociados al abastecimiento y saneamiento en la ciudad durante los próximos cuatro años.

Adjudicatarias

En concreto, el consejo ha propuesto la adjudicación del lote correspondiente a redes e infraestructuras del ciclo integral a la empresa Acsa Obras e Infraestructuras, mientras que el mantenimiento integral de las instalaciones fijas recaerá en Hidralia Gestión Integral de Aguas de Andalucía. Por su parte, la rehabilitación de la red de alcantarillado será ejecutada por la UTE Magtel e Insituform, y los trabajos de limpieza e inspección de redes por FCC Aqualia.

Todos los contratos cuentan con un plazo de ejecución de 48 meses, lo que permitirá planificar de forma continua las actuaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

El presidente Daniel García-Ibarrola ha destacado que esta actuación “responde a la necesidad de garantizar el correcto estado y funcionamiento de las infraestructuras del ciclo del agua, permitiéndonos anticiparnos a incidencias, mejorar la eficiencia y garantizar un servicio público de máxima calidad”.

Transformación digital de la empresa

En el ámbito de la transformación digital, el consejo de administración ha aprobado asimismo el inicio del expediente para la migración del sistema ERP corporativo a una solución en la nube, una actuación estratégica que permitirá mejorar la gestión interna y la integración de los distintos procesos de la entidad.