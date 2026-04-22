Hacemos Córdoba exige un plan de choque urgente ante el "colapso" de los servicios municipales por la regularización de inmigrantes

El grupo municipal Hacemos Córdoba exige al alcalde de la ciudad la puesta en marcha “inmediata” de un plan de choque para atender la situación que se está produciendo estos días en los servicios municipales, donde numerosas personas que están solicitando iniciar su proceso de regularización se ven obligadas a acudir de madrugada para poder obtener un número y ser atendidas.

Desde Hacemos Córdoba se señala que esta situación “vuelve a evidenciar la incapacidad del gobierno de José María Bellido para afrontar problemas de gestión y dar respuesta eficaz a las necesidades reales de la ciudadanía”, una “falta de planificación” que, según el grupo municipal, “no es nueva” y se repite en distintos ámbitos de la administración local.

El grupo municipal recuerda que ya se viene produciendo un “colapso prolongado” en el servicio de padrón municipal, donde los tiempos de espera para obtener un certificado se prolongan “durante meses”. Esta situación, añaden desde la coalición, ha provocado que “muchas personas pierdan ayudas o se vean obligadas a retrasar trámites esenciales debido a los retrasos administrativos”.

Hacemos Córdoba subraya que el actual proceso de regularización de personas vuelve a poner de manifiesto estas “deficiencias estructurales, agravadas por la ausencia de medidas efectivas pese a que el alcalde ha anunciado en varias ocasiones la puesta en marcha de planes de choque que, a día de hoy, no se han materializado en soluciones reales”.

Asimismo, la coalición denuncia la “saturación" de los Servicios Sociales municipales, que se encuentran “desbordados” ante el incremento de demandas y la necesidad de emitir informes de vulnerabilidad “imprescindibles” para numerosos procedimientos. Esta situación está generando una “presión muy elevada” sobre una plantilla que, según advierten, “no cuenta con los recursos suficientes para atender adecuadamente todas las solicitudes”.

Por todo ello, Hacemos Córdoba exige un “plan real y urgente” que incluya el refuerzo “inmediato” de personal en Gestión y también Servicios Sociales, la formación adecuada de la plantilla y la dotación de recursos suficientes para hacer frente al aumento de personas que están solicitando su regularización.

El grupo municipal insiste en que la ciudadanía no puede seguir sufriendo las consecuencias de "una gestión basada en la improvisación" y reclama al equipo de gobierno una respuesta inmediata y eficaz acorde a la situación actual.