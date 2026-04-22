Estas son las listas de las candidaturas por Córdoba a las elecciones de Andalucía el 17M

El proceso de las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo ha dado un paso más con la publicación oficial de las candidaturas proclamadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y los boletines oficiales de la provincia.

Tal y como establecía el calendario electoral, el BOJA publicó el listado de las candidaturas oficiales en su número del 21 de abril, con las listas presentadas en todas las provincias andaluzas para elegir a los 109 diputados del Parlamento de Andalucía: 18 por Sevilla, 17 en Málaga, 15 por Cádiz, 13 correspondientes a Granada, 12 de Almería y Córdoba, y 11 de Huelva y Jaén.

En el caso de Córdoba, son 12 los diputados que representan a la circunscripción en la Cámara autonómica con sede en el Hospital de las Cinco Llagas, y se han presentado un total de 14 candidaturas a los comicios andaluces por la provincia.

Elecciones al Parlamento de Andalucía. / MANUEL MURILLO

Las 14 candidaturas al 17M por Córdoba

Estos son los partidos y los cabeza de lista que se presentan por Córdoba a las elecciones autonómicas del 17 de mayo:

Partido Popular (PP) — cabeza de lista: Antonio Jesús Repullo Milla. Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A) — cabeza de lista: Silvia Mellado Ruiz. VOX — cabeza de lista: Paula de los Ángeles Badanelli Berriozábal. Por Andalucía (PorA) — cabeza de lista: Rosa María Rodríguez Ruz. Adelante Andalucía — cabeza de lista: María Victoria Serrano Vida. Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) — Javier Luna Sánchez. Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA) — Natalia Muñoz Pérez. Escaños en Blanco para Dejar Escaños Vacíos (Escaños en Blanco) — Rafael de Troya Bononato. Andalucistas - Pueblo Andaluz - Andalucía, Entre Todos - Andalucía por Sí (Andalucistas-PA) — Manuel Ortega Fernández. Se Acabó la Fiesta (SALF) — Pedro Jesús García González. Falange Española de las JONS (FE de las JONS) — María Teresa Caballero Parreño. Por un Mundo Más Justo (MUNDO+JUSTO) — Joaquín Malo de Molina Fernández de Córdova. Nación Andaluza (NA) — Ángel Salinas Perales. Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) — María Jesús Martín Mayer.

Principales candidaturas por Córdoba al 17M

Cuatro mujeres y un hombre encabezan las listas de las principales formaciones políticas, que aspiran a un escaño en la Cámara autonómica en las elecciones en Andalucía: PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

En el caso del PP, los populares apuestan por la continuidad confiando en Antonio Repullo como cabeza de lista. Por su parte, el PSOE, tras un conato de crisis provincial, ha optado por la renovación municipalista en la figura de Silvia Mellado, alcaldesa de Fuente Obejuna.

Paula Badanelli renueva la candidatura de Vox por Córdoba al Parlamento de Andalucía en una apuesta por una figura consolidada a nivel municipal como portavoz del partido en el Ayuntamiento de Córdoba.

En la candidatura de confluencia de izquierdas de Por Andalucía, la que fuera número dos en los comicios de 2022, Rosa María Rodríguez, encabeza ahora la lista de la coalición por Córdoba. Mientras que Adelante Andalucía apuesta por Mariví Serrano para conseguir un escaño por la provincia.

Cuatro mujeres y un hombre lideran las listas por Córdoba de las principales formaciones políticas a las elecciones andaluzas / CÓRDOBA

Estas son las listas completas de cada candidatura:

Partido Popular (PP)

Antonio Jesús Repullo Milla Araceli Cabello Cabrera Jesús Ramón Aguirre Muñoz María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba José Antonio Nieto Ballesteros Verónica Martos Montilla José Carlos Gómez Villamandos María Nieves Ortíz López de Ahumada José Carlos García García Tatiana Pozo Romero José María Bellido Roche Matilde Esteo Domínguez

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A)

Silvia Mellado Ruiz Esteban Morales Sánchez María Victoria Fernández Domínguez Mariano Poyato Zafra Ana Isabel Torralbo Higuera Juan José del Río Mera María Isabel Carrasquilla Pérez Carlos Hidalgo Gutiérrez María Mercedes del Rey Martín Francisco Javier Ariza Arévalo Irene Pérez Jurado Sergio Gracia Montes

VOX

Paula de los Ángeles Badanelli Berriozábal Juan José Coca López María Paz López González Javier Carlos Bazán Benítez Eva María González Almeda Juan Carlos Jiménez Gañán Ana María Rodríguez Pérez Diego Sánchez Serrano Asunción Pacheco Miralles Amaro López Cano Antonia López Urbano Francisco Paula Jiménez Hurtado

Por Andalucía (PorA)

Rosa María Rodríguez Ruz Antonio Jesús Morel Alcudia Alexandra Aceituno Casas Iván Fernández Olivares Rocío Cruz Gómez Salustiano Luque Lozano María del Valle López-Tello Jiménez Miguel Ángel Peña Muñoz Ana Belén Calzada Hombrado José Antonio Muñoz Estepa Lola Martínez Alcaide Rafael del Castillo Gomariz

Adelante Andalucía

María Victoria Serrano Vida Santiago Salas Romero María del Carmen Sánchez Solís Jorge Fernández Vidal Ana Isabel Martín Buendía Juan José Sastre Pérez Salud Hermoso García Jorge Francisco Hidalgo Ruiz Gloria López Almeida Rafael Díaz Moreno Patricia Carrascal Rivera Rafael López Ruz